09:00 24.10.2021 (обновлено: 17:51 24.10.2021)
Стивен Сигал захотел "починить" отношения между Россией и Японией
Актер Сигал будет работать над налаживанием диалога между Россией и Японией
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Голливудский актер и сценарист Стивен Сигал хочет помочь наладить диалог между Россией и Японией. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
"Мне больно слышать, что отношения двух стран рушатся, и я надеюсь, что их удастся починить", — сказал артист.
По его словам, в российском правительстве есть много людей, которые положительно относятся к Японии, а многие японцы отвечают взаимностью.
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В 2016 году актер получил российское гражданство. В 2018 году его назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В мае этого года он вступил в партию "Справедливая Россия — За правду".
На прошлой неделе Фумио Кисида, ставший премьер-министром Японии в начале октября, заявил на дебатах в парламенте, что суверенитет Токио распространяется на южные Курильские острова. В Кремле не согласились с такой точкой зрения, подчеркнув, что Южные Курилы — это территория России. В МИД отметили, что подобные ультиматумы только отдаляют перспективу решения вопроса о мирном договоре.
Россия и Япония так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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