https://ria.ru/20211024/sigal-1755997503.html

Стивен Сигал подружит Россию и Японию

Стивен Сигал захотел "починить" отношения между Россией и Японией - РИА Новости, 24.10.2021

Стивен Сигал подружит Россию и Японию

Голливудский актер и сценарист Стивен Сигал хочет помочь наладить диалог между Россией и Японией. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T09:00

2021-10-24T09:00

2021-10-24T17:51

политика

япония

стивен сигал

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/64/1555386449_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_7a2a619edd231dcc7bc6f21a391459d2.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Голливудский актер и сценарист Стивен Сигал хочет помочь наладить диалог между Россией и Японией. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".По его словам, в российском правительстве есть много людей, которые положительно относятся к Японии, а многие японцы отвечают взаимностью.Сигал добавил, что намерен приложить серьезные усилия, чтобы прояснить происходящее между Москвой и Токио, и это касается не только вопроса о принадлежности Курильских островов. В частности, он намерен встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.В 2016 году актер получил российское гражданство. В 2018 году его назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В мае этого года он вступил в партию "Справедливая Россия — За правду".На прошлой неделе Фумио Кисида, ставший премьер-министром Японии в начале октября, заявил на дебатах в парламенте, что суверенитет Токио распространяется на южные Курильские острова. В Кремле не согласились с такой точкой зрения, подчеркнув, что Южные Курилы — это территория России. В МИД отметили, что подобные ультиматумы только отдаляют перспективу решения вопроса о мирном договоре.Россия и Япония так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20211022/metod-1755771148.html

https://ria.ru/20211023/kurily-1755933779.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, япония, стивен сигал, россия