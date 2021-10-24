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Стивен Сигал подружит Россию и Японию
Стивен Сигал захотел "починить" отношения между Россией и Японией - РИА Новости, 24.10.2021
Стивен Сигал подружит Россию и Японию
Голливудский актер и сценарист Стивен Сигал хочет помочь наладить диалог между Россией и Японией. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T09:00
2021-10-24T17:51
политика
япония
стивен сигал
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Голливудский актер и сценарист Стивен Сигал хочет помочь наладить диалог между Россией и Японией. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".По его словам, в российском правительстве есть много людей, которые положительно относятся к Японии, а многие японцы отвечают взаимностью.Сигал добавил, что намерен приложить серьезные усилия, чтобы прояснить происходящее между Москвой и Токио, и это касается не только вопроса о принадлежности Курильских островов. В частности, он намерен встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.В 2016 году актер получил российское гражданство. В 2018 году его назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В мае этого года он вступил в партию "Справедливая Россия — За правду".На прошлой неделе Фумио Кисида, ставший премьер-министром Японии в начале октября, заявил на дебатах в парламенте, что суверенитет Токио распространяется на южные Курильские острова. В Кремле не согласились с такой точкой зрения, подчеркнув, что Южные Курилы — это территория России. В МИД отметили, что подобные ультиматумы только отдаляют перспективу решения вопроса о мирном договоре.Россия и Япония так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211022/metod-1755771148.html
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политика, япония, стивен сигал, россия
09:00 24.10.2021 (обновлено: 17:51 24.10.2021)
 
Стивен Сигал захотел "починить" отношения между Россией и Японией

Актер Сигал будет работать над налаживанием диалога между Россией и Японией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер и продюсер Стивен Сигал
Актер и продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Голливудский актер и сценарист Стивен Сигал хочет помочь наладить диалог между Россией и Японией. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мне больно слышать, что отношения двух стран рушатся, и я надеюсь, что их удастся починить", — сказал артист.

По его словам, в российском правительстве есть много людей, которые положительно относятся к Японии, а многие японцы отвечают взаимностью.
Сигал добавил, что намерен приложить серьезные усилия, чтобы прояснить происходящее между Москвой и Токио, и это касается не только вопроса о принадлежности Курильских островов. В частности, он намерен встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Министр обороны Японии Нобуо Киси - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 12:29
Япония пожаловалась на российский метод ведения войны
В 2016 году актер получил российское гражданство. В 2018 году его назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В мае этого года он вступил в партию "Справедливая Россия — За правду".
На прошлой неделе Фумио Кисида, ставший премьер-министром Японии в начале октября, заявил на дебатах в парламенте, что суверенитет Токио распространяется на южные Курильские острова. В Кремле не согласились с такой точкой зрения, подчеркнув, что Южные Курилы — это территория России. В МИД отметили, что подобные ультиматумы только отдаляют перспективу решения вопроса о мирном договоре.
Россия и Япония так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
остров Итуруп - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
Вчера, 12:48
Японцы призвали отобрать Курилы силой
 
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