https://ria.ru/20211024/shoygu-1756015927.html

Шойгу раскрыл секрет о палатке Путина

Шойгу указал на нетипичную деталь в походе с Путиным - РИА Новости, 24.10.2021

Шойгу раскрыл секрет о палатке Путина

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента России Владимир Путина во время их недавнего отдыха РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:19

2021-10-24T14:19

2021-10-24T19:06

общество

сергей шойгу

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента России Владимир Путина во время их недавнего отдыха в тайге."Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино - помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг", — сообщил Шойгу журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Министр заметил, что можно было бы обойтись без такого антуража, но высказал благодарность тем, кто готовил экспедицию. "В любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло", — сказал глава военного ведомства.На вопрос о том, как ему удается из года в год зазывать президента с собой в тайгу, Шойгу отметил, что "еще надо разобраться, кто кого тянет".По словам генерала армии, однажды он показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник рассказывает об удивительных российских местах. "Был там-то, пошел туда-то, видел то-то. И там фотографии. Он говорит: "Ну, вот почему он сумел и т.д. почему? И мы буквально на следующий год были в этом самом месте", — объяснил министр, как обычно начинаются такие экспедиции.Глава государства часто выбирает тайгу для отдыха, который обычно длится несколько дней. В этих поездках его сопровождает Шойгу.

https://ria.ru/20210926/sibir-1751839022.html

https://ria.ru/20210906/putin-1748798408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Уютненько" – Шойгу заглянул в палатку к Путину во время похода по тайге Президент РФ Владимир Путин заночевал в тайге во время отдыха, который он проводил в Сибири. После рыбалки и заплыва на катере, где главе государства попалась щука, отдыхающие остановились в палатках в темное время суток. Путин провел время у костра и показал министру обороны РФ Сергею Шойгу необычный "камин", который был установлен в палатке. 2021-10-24T14:19 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, владимир путин, россия