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Шойгу раскрыл секрет о палатке Путина
Шойгу указал на нетипичную деталь в походе с Путиным - РИА Новости, 24.10.2021
Шойгу раскрыл секрет о палатке Путина
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента России Владимир Путина во время их недавнего отдыха РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:19
2021-10-24T19:06
общество
сергей шойгу
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента России Владимир Путина во время их недавнего отдыха в тайге."Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино - помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг", — сообщил Шойгу журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Министр заметил, что можно было бы обойтись без такого антуража, но высказал благодарность тем, кто готовил экспедицию. "В любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло", — сказал глава военного ведомства.На вопрос о том, как ему удается из года в год зазывать президента с собой в тайгу, Шойгу отметил, что "еще надо разобраться, кто кого тянет".По словам генерала армии, однажды он показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник рассказывает об удивительных российских местах. "Был там-то, пошел туда-то, видел то-то. И там фотографии. Он говорит: "Ну, вот почему он сумел и т.д. почему? И мы буквально на следующий год были в этом самом месте", — объяснил министр, как обычно начинаются такие экспедиции.Глава государства часто выбирает тайгу для отдыха, который обычно длится несколько дней. В этих поездках его сопровождает Шойгу.
https://ria.ru/20210926/sibir-1751839022.html
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"Уютненько" – Шойгу заглянул в палатку к Путину во время похода по тайге
Президент РФ Владимир Путин заночевал в тайге во время отдыха, который он проводил в Сибири. После рыбалки и заплыва на катере, где главе государства попалась щука, отдыхающие остановились в палатках в темное время суток. Путин провел время у костра и показал министру обороны РФ Сергею Шойгу необычный "камин", который был установлен в палатке.
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общество, сергей шойгу, владимир путин, россия
14:19 24.10.2021 (обновлено: 19:06 24.10.2021)
 
Шойгу указал на нетипичную деталь в походе с Путиным

Шойгу: у Путина в палатке был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента России Владимир Путина во время их недавнего отдыха в тайге.
"Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино - помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг", — сообщил Шойгу журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Путин и Шойгу прогуливаются по склонам заповедника
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Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири
Министр заметил, что можно было бы обойтись без такого антуража, но высказал благодарность тем, кто готовил экспедицию.
"В любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло", — сказал глава военного ведомства.
На вопрос о том, как ему удается из года в год зазывать президента с собой в тайгу, Шойгу отметил, что "еще надо разобраться, кто кого тянет".
По словам генерала армии, однажды он показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник рассказывает об удивительных российских местах.
"Был там-то, пошел туда-то, видел то-то. И там фотографии. Он говорит: "Ну, вот почему он сумел и т.д. почему? И мы буквально на следующий год были в этом самом месте", — объяснил министр, как обычно начинаются такие экспедиции.
Глава государства часто выбирает тайгу для отдыха, который обычно длится несколько дней. В этих поездках его сопровождает Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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