https://ria.ru/20211024/shoygu-1756015927.html
Шойгу раскрыл секрет о палатке Путина
Шойгу указал на нетипичную деталь в походе с Путиным - РИА Новости, 24.10.2021
Шойгу раскрыл секрет о палатке Путина
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента России Владимир Путина во время их недавнего отдыха РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:19
2021-10-24T14:19
2021-10-24T19:06
общество
сергей шойгу
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента России Владимир Путина во время их недавнего отдыха в тайге."Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино - помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг", — сообщил Шойгу журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Министр заметил, что можно было бы обойтись без такого антуража, но высказал благодарность тем, кто готовил экспедицию. "В любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло", — сказал глава военного ведомства.На вопрос о том, как ему удается из года в год зазывать президента с собой в тайгу, Шойгу отметил, что "еще надо разобраться, кто кого тянет".По словам генерала армии, однажды он показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник рассказывает об удивительных российских местах. "Был там-то, пошел туда-то, видел то-то. И там фотографии. Он говорит: "Ну, вот почему он сумел и т.д. почему? И мы буквально на следующий год были в этом самом месте", — объяснил министр, как обычно начинаются такие экспедиции.Глава государства часто выбирает тайгу для отдыха, который обычно длится несколько дней. В этих поездках его сопровождает Шойгу.
https://ria.ru/20210926/sibir-1751839022.html
https://ria.ru/20210906/putin-1748798408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Уютненько" – Шойгу заглянул в палатку к Путину во время похода по тайге
Президент РФ Владимир Путин заночевал в тайге во время отдыха, который он проводил в Сибири. После рыбалки и заплыва на катере, где главе государства попалась щука, отдыхающие остановились в палатках в темное время суток. Путин провел время у костра и показал министру обороны РФ Сергею Шойгу необычный "камин", который был установлен в палатке.
2021-10-24T14:19
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общество, сергей шойгу, владимир путин, россия
14:19 24.10.2021 (обновлено: 19:06 24.10.2021)
Шойгу указал на нетипичную деталь в походе с Путиным
Шойгу: у Путина в палатке был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу
рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента России Владимир Путина
во время их недавнего отдыха в тайге.
"Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино - помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг", — сообщил Шойгу журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1"
в программе "Москва. Кремль. Путин".
Министр заметил, что можно было бы обойтись без такого антуража, но высказал благодарность тем, кто готовил экспедицию.
"В любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло", — сказал глава военного ведомства.
На вопрос о том, как ему удается из года в год зазывать президента с собой в тайгу, Шойгу отметил, что "еще надо разобраться, кто кого тянет".
По словам генерала армии, однажды он показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник рассказывает об удивительных российских местах.
"Был там-то, пошел туда-то, видел то-то. И там фотографии. Он говорит: "Ну, вот почему он сумел и т.д. почему? И мы буквально на следующий год были в этом самом месте", — объяснил министр, как обычно начинаются такие экспедиции.
Глава государства часто выбирает тайгу для отдыха, который обычно длится несколько дней. В этих поездках его сопровождает Шойгу.