https://ria.ru/20211024/shiran-1756045261.html
Эд Ширан заразился коронавирусом
Эд Ширан заразился коронавирусом - РИА Новости, 24.10.2021
Эд Ширан заразился коронавирусом
Британский певец Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T21:10
2021-10-24T21:10
2021-10-24T21:10
культура
в мире
эд ширан
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/55/1557345508_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4ecefd97c7f7d77c18e0b6a2c6702703.jpg
ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Британский певец Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом."Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства", - сообщил исполнитель в Instagram.Он добавил, что постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. "Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя", - написал Ширан.Эд Ширан - исполнитель из Великобритании, известный такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. Выход нового альбома "=" (произносится как Equals, "равно" - англ.) Ширана запланирован на 29 октября 2021 года.
https://ria.ru/20210626/sheeran-1738613054.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/55/1557345508_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7039ba6cba092c6f9942b9526d3d24a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эд ширан, новости культуры
Эд Ширан заразился коронавирусом
Эд Ширан заразился коронавирусом, запланированные концерты будет давать из дома