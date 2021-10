Эд Ширан заразился коронавирусом

https://ria.ru/20211024/shiran-1756045261.html

ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Британский певец Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом."Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства", - сообщил исполнитель в Instagram.Он добавил, что постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. "Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя", - написал Ширан.Эд Ширан - исполнитель из Великобритании, известный такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. Выход нового альбома "=" (произносится как Equals, "равно" - англ.) Ширана запланирован на 29 октября 2021 года.

