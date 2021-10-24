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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211024/shiran-1756045261.html
Эд Ширан заразился коронавирусом
Эд Ширан заразился коронавирусом - РИА Новости, 24.10.2021
Эд Ширан заразился коронавирусом
Британский певец Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 24.10.2021
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культура
в мире
эд ширан
новости культуры
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ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Британский певец Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом."Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства", - сообщил исполнитель в Instagram.Он добавил, что постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. "Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя", - написал Ширан.Эд Ширан - исполнитель из Великобритании, известный такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. Выход нового альбома "=" (произносится как Equals, "равно" - англ.) Ширана запланирован на 29 октября 2021 года.
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в мире, эд ширан, новости культуры
21:10 24.10.2021
 
Эд Ширан заразился коронавирусом

Эд Ширан заразился коронавирусом, запланированные концерты будет давать из дома

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма "Автор песен" в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2018"
Актер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма Автор песен в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018 - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Британский певец Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом.
"Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства", - сообщил исполнитель в Instagram.
Он добавил, что постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. "Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя", - написал Ширан.
Эд Ширан - исполнитель из Великобритании, известный такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. Выход нового альбома "=" (произносится как Equals, "равно" - англ.) Ширана запланирован на 29 октября 2021 года.
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