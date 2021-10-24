В Саратове проводят проверку из-за жестокого обращения с ребенком
Женщина в Саратове волоком спустила дочь по лестнице, правоохранители проводят проверку
САРАТОВ, 24 окт – РИА Новости. Прокуратура, управление СК РФ по Саратовской области и полиция проверяют информацию о жестоком обращении местной жительницы с восьмилетней дочерью после публикации видео о том, как женщина за руку волоком тащит ребенка вниз по лестнице из подъезда многоквартирного дома.
Ранее в одним из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что вечером 16 октября в Саратове у дома 53 по улице Тверская зафиксирован факт жестокого обращения с ребенком. К сообщению были приложены два видео, на одном из которых запечатлено, как, предположительно, женщина в ночное время выходит из подъезда многоквартирного дома и за руку волоком тащит ребенка вниз по лестнице. На другом видео показано, как во дворе дома женщина ругает плачущую девочку за то, что та забрала у нее деньги и сбежала на два часа, и грозит полицией, при этом девочка сильно плачет и говорит, что больше так не будет.
"По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего… По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД, по факту публикации видео сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних также проводят проверку.
"Сотрудниками полиции установлены личности женщины и ее несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время выдано направление на прохождение медицинского обследования 8-летней девочки. По его итогам будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, по поручению прокурора региона Сергея Филипенко надзорное ведомство также организовало проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка действиям родителей, установлены причины и условия, способствовавшие инциденту.
"Женщина установлена, она проживает в Энгельсе. Семья, в которой проживает несовершеннолетняя, благополучная, ранее в поле зрения органов системы профилактики и безнадзорности не попадала… По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры области.