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Саратовец прыгнул на полицейского с крыши патрульной машины
Саратовец прыгнул на полицейского с крыши патрульной машины - РИА Новости, 24.10.2021
Саратовец прыгнул на полицейского с крыши патрульной машины
Житель Саратова, который забрался на крышу патрульной машины и спрыгнувший оттуда на инспектора ДПС, стал фигурантом уголовного дела о нападении на... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T19:51
2021-10-24T19:51
2021-10-24T19:52
происшествия
саратов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 24 окт – РИА Новости. Житель Саратова, который забрался на крышу патрульной машины и спрыгнувший оттуда на инспектора ДПС, стал фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в субботу около 23.00 (22.00 мск) возле торгового комплекса на улице Чернышевского в Саратове собралась толпа молодых людей, на место прибыли два экипажа ДПС, при этом один из столпившихся парней взобрался на капот, а затем на крышу патрульного автомобиля и прыгнул на одного из инспекторов, схватил его за форму и пытался ударить, но его действия были пресечены другими полицейскими."В отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении. Ему грозит от пяти лет лишения свободы.Как уточняется на сайте Следственного комитета России, председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования данного дела, после чего поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20211022/bryansk-1755818256.html
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происшествия, саратов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:51 24.10.2021 (обновлено: 19:52 24.10.2021)
Саратовец прыгнул на полицейского с крыши патрульной машины
Саратовцу, прыгнувшему на полицейского с крыши патрульной машины, грозит срок