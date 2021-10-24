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Почти три тысячи подозреваемых задержали в ходе мероприятия "Розыск"
Почти три тысячи подозреваемых задержали в ходе мероприятия "Розыск" - РИА Новости, 24.10.2021
Почти три тысячи подозреваемых задержали в ходе мероприятия "Розыск"
Почти 3 тысячи подозреваемых задержаны в ходе межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск", сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T17:03
2021-10-24T17:03
2021-10-24T17:03
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти 3 тысячи подозреваемых задержаны в ходе межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск", сообщается на сайте МВД РФ."В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции разыскано 1610 лиц, пропавших без вести. Задержаны 2943 подозреваемых, находящихся в розыске за совершение криминальных деяний, в их числе 448 – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.Отмечается, что на территории РФ задержаны 212 лиц, разыскиваемых МВД (полицией) государств-участников СНГ. Добавляется, что на территории стран-участников СНГ установлено 108 человек, разыскиваемых правоохранительными органами России.
https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755230882.html
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общество, снг, ирина волк, россия
Почти три тысячи подозреваемых задержали в ходе мероприятия "Розыск"
В ходе мероприятия "Розыск" задержали 2943 подозреваемых