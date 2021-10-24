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В ХМАО тушат пожар на мебельном складе
В ХМАО тушат пожар на мебельном складе - РИА Новости, 24.10.2021
В ХМАО тушат пожар на мебельном складе
Спасатели тушат огонь на складе в Ханты-Мансийском АО, площадь пожара составила тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T22:08
2021-10-24T22:08
2021-10-24T22:11
происшествия
ханты-мансийский ао
нягань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Спасатели тушат огонь на складе в Ханты-Мансийском АО, площадь пожара составила тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ.По данным ведомства, информация о возгорании в промзоне в городе Нягань поступила в 20.21 мск.В экстренных службах РИА Новости уточнили, что горит одноэтажный металлический ангар, где хранится мебель.Огонь тушат более 40 человек и 11 единиц техники.
ханты-мансийский ао
нягань
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РИА Новости
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происшествия, ханты-мансийский ао, нягань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
22:08 24.10.2021 (обновлено: 22:11 24.10.2021)
В ХМАО тушат пожар на мебельном складе
Спасатели тушат пожар на складе с мебелью в Ханты-Мансийском АО