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В ХМАО тушат пожар на мебельном складе

В ХМАО тушат пожар на мебельном складе - РИА Новости, 24.10.2021

В ХМАО тушат пожар на мебельном складе

Спасатели тушат огонь на складе в Ханты-Мансийском АО, площадь пожара составила тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T22:08

2021-10-24T22:08

2021-10-24T22:11

происшествия

ханты-мансийский ао

нягань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Спасатели тушат огонь на складе в Ханты-Мансийском АО, площадь пожара составила тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ.По данным ведомства, информация о возгорании в промзоне в городе Нягань поступила в 20.21 мск.В экстренных службах РИА Новости уточнили, что горит одноэтажный металлический ангар, где хранится мебель.Огонь тушат более 40 человек и 11 единиц техники.

ханты-мансийский ао

нягань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ханты-мансийский ао, нягань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость