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Москвичам пообещали теплый и солнечный конец октября
Москвичам пообещали теплый и солнечный конец октября - РИА Новости, 24.10.2021
Москвичам пообещали теплый и солнечный конец октября
Финал октября в Москве будет солнечным и теплым, и эта эстафета перейдет ноябрю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T13:54
2021-10-24T13:54
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Финал октября в Москве будет солнечным и теплым, и эта эстафета перейдет ноябрю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Последняя неделя октября в Центральной России и в частности в Москве ожидается чрезвычайно пёстрой на погоду. Так, в понедельник на фоне повышенного атмосферного давления будет относительно солнечно и обойдется без осадков. Ночью похолодает до 0 - минус 5, днем, наоборот, 0 - плюс 5, что соответствует климатическим показателям первой декады ноября. Ночью и утром на дорогах появится первый серьезный ледяной панцирь", - рассказал Тишковец.По его словам, во вторник сохранится погожий характер метеоусловий, ветры развернутся на юго-западные румбы и стартует адвекция более теплых воздушных масс. В темное время суток около 0, дневная температура повысится до плюс 4-9."В среду с северо-запада подойдет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусных облаков, после полудня переходящих в дождевое состояние. Осадков выпадет немного – не более 2-3 миллиметров осадков. Ночная температура минус 1 - плюс 4, днем плюс 3 - 8", - отметил Тишковец.Синоптик уточнил, что четверг станет самым ненастным. Из-за атлантического циклона зарядят обложные дожди – прогнозируется до 4-5 миллиметров. Но под утро не ниже 0 - плюс 5, а к середине дня потеплеет до плюс 6-11."Финал недели и месяца ожидаются по-осеннему комфортными. В пятницу и выходные антициклон обеспечит жителей русской равнины солнцем и теплом. Ночами будет плюс 1-6, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 7-12, что на 5 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям начала октября. Такая же погода "миллион на миллион" эстафетой будет передана ноябрю. Предзимье отменяется", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20211024/pogoda-1756003255.html
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
13:54 24.10.2021
 
Москвичам пообещали теплый и солнечный конец октября

Синоптик Тишковец пообещал москвичам солнце и тепло в конце октября и начале ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка гуляет в парке в Москве.
Девушка гуляет в парке в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Финал октября в Москве будет солнечным и теплым, и эта эстафета перейдет ноябрю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Последняя неделя октября в Центральной России и в частности в Москве ожидается чрезвычайно пёстрой на погоду. Так, в понедельник на фоне повышенного атмосферного давления будет относительно солнечно и обойдется без осадков. Ночью похолодает до 0 - минус 5, днем, наоборот, 0 - плюс 5, что соответствует климатическим показателям первой декады ноября. Ночью и утром на дорогах появится первый серьезный ледяной панцирь", - рассказал Тишковец.
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 10:53
Синоптик пообещал москвичам самую холодную ночь осени
По его словам, во вторник сохранится погожий характер метеоусловий, ветры развернутся на юго-западные румбы и стартует адвекция более теплых воздушных масс. В темное время суток около 0, дневная температура повысится до плюс 4-9.
"В среду с северо-запада подойдет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусных облаков, после полудня переходящих в дождевое состояние. Осадков выпадет немного – не более 2-3 миллиметров осадков. Ночная температура минус 1 - плюс 4, днем плюс 3 - 8", - отметил Тишковец.
Синоптик уточнил, что четверг станет самым ненастным. Из-за атлантического циклона зарядят обложные дожди – прогнозируется до 4-5 миллиметров. Но под утро не ниже 0 - плюс 5, а к середине дня потеплеет до плюс 6-11.
"Финал недели и месяца ожидаются по-осеннему комфортными. В пятницу и выходные антициклон обеспечит жителей русской равнины солнцем и теплом. Ночами будет плюс 1-6, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 7-12, что на 5 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям начала октября. Такая же погода "миллион на миллион" эстафетой будет передана ноябрю. Предзимье отменяется", - заключил Тишковец.
Пока тепло: маршруты для последних осенних прогулок у воды в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Благоустройство острова Балчуг стало самым крупным проектом лета 2021 года. Хотя остров расположен в самом центре Москвы, желающих прогуляться по его территории было немного. Для пешеходов Балчуг служил транзитной зоной, а основными посетителями являлись работники офисов, расположенных в его границах.

После завершения проекта благоустройства этот "нетуристический" остров стал настоящим оазисом. Узкие и разбитые тротуары превратили в комфортную пешеходную зону. Болотную набережную облагородили, а напротив отреставрированного здания ГЭС-2 создали новое общественное пространство со спуском к воде и местами для отдыха, которые как нельзя лучше подходят для позднего осеннего пикника у воды.

Повседневная жизнь
1 из 8

Благоустройство острова Балчуг стало самым крупным проектом лета 2021 года. Хотя остров расположен в самом центре Москвы, желающих прогуляться по его территории было немного. Для пешеходов Балчуг служил транзитной зоной, а основными посетителями являлись работники офисов, расположенных в его границах.

После завершения проекта благоустройства этот "нетуристический" остров стал настоящим оазисом. Узкие и разбитые тротуары превратили в комфортную пешеходную зону. Болотную набережную облагородили, а напротив отреставрированного здания ГЭС-2 создали новое общественное пространство со спуском к воде и местами для отдыха, которые как нельзя лучше подходят для позднего осеннего пикника у воды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

С Болотной набережной стоит заглянуть в Репинский сквер, получивший вторую жизнь в рамках летнего обновления. Здесь высадили кустарники, а поздней осенью к ним добавятся еще и деревья. Установили новые фонари и лавочки, выполненные в стиле конца 40-х годов прошлого века. Отремонтированные тротуары в сквере – отличное место, чтобы пошуршать осенней листвой и сделать яркие кадры.

Репинский сквер в Москве
2 из 8

С Болотной набережной стоит заглянуть в Репинский сквер, получивший вторую жизнь в рамках летнего обновления. Здесь высадили кустарники, а поздней осенью к ним добавятся еще и деревья. Установили новые фонари и лавочки, выполненные в стиле конца 40-х годов прошлого века. Отремонтированные тротуары в сквере – отличное место, чтобы пошуршать осенней листвой и сделать яркие кадры.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

В Репинском сквере найдется место и для любителей активного отдыха или прогулок с детьми. В рамках благоустройства на территории мини-парка установили городские качели, рассчитанные и на детей, и на взрослых. Для любителей спорта оборудовали зону для воркаута. Не забыли и про маленьких москвичей – их на обновленной территории ждут три детские площадки с современным и безопасным оборудованием.

Репинский сквер в Москве
3 из 8

В Репинском сквере найдется место и для любителей активного отдыха или прогулок с детьми. В рамках благоустройства на территории мини-парка установили городские качели, рассчитанные и на детей, и на взрослых. Для любителей спорта оборудовали зону для воркаута. Не забыли и про маленьких москвичей – их на обновленной территории ждут три детские площадки с современным и безопасным оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Неспешной прогулкой можно теперь насладиться и на Космодамианской набережной, хотя еще в прошлом году назвать ее приятным маршрутом можно было с трудом. В рамках комплексного благоустройства там обновили тротуарное и дорожное покрытие, создав почти два километра комфортной прогулочной зоны. На отдельных точках организовали небольшие смотровые площадки, установили урны и скамейки для отдыха, позаботились о достаточной освещенности, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для горожан в вечернее время.

Космодамианская набережная в Москве
4 из 8

Неспешной прогулкой можно теперь насладиться и на Космодамианской набережной, хотя еще в прошлом году назвать ее приятным маршрутом можно было с трудом. В рамках комплексного благоустройства там обновили тротуарное и дорожное покрытие, создав почти два километра комфортной прогулочной зоны. На отдельных точках организовали небольшие смотровые площадки, установили урны и скамейки для отдыха, позаботились о достаточной освещенности, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для горожан в вечернее время.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Интересной фишкой Космодамианской набережной стали 6 видовых зон отдыха – точки, где установлена уличная мебель в виде столов и стульев. От негативного влияния внешней среды деревянные элементы защитили с помощью специальных составов, так что им не страшны ни осенние дожди, ни приближающиеся холода. Столики со стульями отлично подойдут для отдыха во время долгой прогулки по набережной.

Космодамианская набережная в Москве
5 из 8

Интересной фишкой Космодамианской набережной стали 6 видовых зон отдыха – точки, где установлена уличная мебель в виде столов и стульев. От негативного влияния внешней среды деревянные элементы защитили с помощью специальных составов, так что им не страшны ни осенние дожди, ни приближающиеся холода. Столики со стульями отлично подойдут для отдыха во время долгой прогулки по набережной.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

С Раушской набережной открываются отличные виды на центральные достопримечательности Москвы, в том числе Кремль и парк "Зарядье". Сюда можно отправляться на прогулку с друзьями, гостями из других городов и просто в одиночку, предварительно хорошо утеплившись, чтобы ветер с Москвы-реки не застал врасплох. В рамках летнего благоустройства эту набережную также обновили. Здесь расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой, заменили покрытие проезжей части, разбили газон. На набережной появились удобные скамейки для отдыха, а также необходимые для поддержания чистоты в городе урны для мусора.

Раушская набережная в Москве
6 из 8

С Раушской набережной открываются отличные виды на центральные достопримечательности Москвы, в том числе Кремль и парк "Зарядье". Сюда можно отправляться на прогулку с друзьями, гостями из других городов и просто в одиночку, предварительно хорошо утеплившись, чтобы ветер с Москвы-реки не застал врасплох. В рамках летнего благоустройства эту набережную также обновили. Здесь расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой, заменили покрытие проезжей части, разбили газон. На набережной появились удобные скамейки для отдыха, а также необходимые для поддержания чистоты в городе урны для мусора.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

На Раушской набережной также усовершенствовали систему освещения – помимо новых фонарей, на всей протяженности маршрута установили мини-светильники для подсветки парапета. Вдоволь нагулявшись по набережной, можно перейти по мосту через Москву-реку в ландшафтный парк "Зарядье" и полюбоваться на разнообразие растений, которые здесь, в специально отведенных климатических зонах, цветут даже осенью.

Раушская набережная в Москве
7 из 8

На Раушской набережной также усовершенствовали систему освещения – помимо новых фонарей, на всей протяженности маршрута установили мини-светильники для подсветки парапета. Вдоволь нагулявшись по набережной, можно перейти по мосту через Москву-реку в ландшафтный парк "Зарядье" и полюбоваться на разнообразие растений, которые здесь, в специально отведенных климатических зонах, цветут даже осенью.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Софийская набережная, небольшая и неприметная сама по себе, после обновления буквально "расцвела" – здесь в рамках благоустройства выделили островки зелени, на которых в дальнейшем высадят деревья, чтобы придать территории новый облик и отгородить прогулочную зону от проезжей части. Не обошлось без установки уличной мебели – стульев и скамеек, где пешеходы могут перевести дух или выпить кофе с видом на Москву-реку. Гуляя по Софийской набережной, стоит не полениться и дойти до Большого каменного моста. В 2021 году завершился масштабный проект по реконструкции и капитальному ремонту сооружения, в рамках которого его фактически пересобрали заново и восстановили исторический облик.

Софийская набережная в Москве
8 из 8

Софийская набережная, небольшая и неприметная сама по себе, после обновления буквально "расцвела" – здесь в рамках благоустройства выделили островки зелени, на которых в дальнейшем высадят деревья, чтобы придать территории новый облик и отгородить прогулочную зону от проезжей части. Не обошлось без установки уличной мебели – стульев и скамеек, где пешеходы могут перевести дух или выпить кофе с видом на Москву-реку. Гуляя по Софийской набережной, стоит не полениться и дойти до Большого каменного моста. В 2021 году завершился масштабный проект по реконструкции и капитальному ремонту сооружения, в рамках которого его фактически пересобрали заново и восстановили исторический облик.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 8

Благоустройство острова Балчуг стало самым крупным проектом лета 2021 года. Хотя остров расположен в самом центре Москвы, желающих прогуляться по его территории было немного. Для пешеходов Балчуг служил транзитной зоной, а основными посетителями являлись работники офисов, расположенных в его границах.

После завершения проекта благоустройства этот "нетуристический" остров стал настоящим оазисом. Узкие и разбитые тротуары превратили в комфортную пешеходную зону. Болотную набережную облагородили, а напротив отреставрированного здания ГЭС-2 создали новое общественное пространство со спуском к воде и местами для отдыха, которые как нельзя лучше подходят для позднего осеннего пикника у воды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 8

С Болотной набережной стоит заглянуть в Репинский сквер, получивший вторую жизнь в рамках летнего обновления. Здесь высадили кустарники, а поздней осенью к ним добавятся еще и деревья. Установили новые фонари и лавочки, выполненные в стиле конца 40-х годов прошлого века. Отремонтированные тротуары в сквере – отличное место, чтобы пошуршать осенней листвой и сделать яркие кадры.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 8

В Репинском сквере найдется место и для любителей активного отдыха или прогулок с детьми. В рамках благоустройства на территории мини-парка установили городские качели, рассчитанные и на детей, и на взрослых. Для любителей спорта оборудовали зону для воркаута. Не забыли и про маленьких москвичей – их на обновленной территории ждут три детские площадки с современным и безопасным оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 8

Неспешной прогулкой можно теперь насладиться и на Космодамианской набережной, хотя еще в прошлом году назвать ее приятным маршрутом можно было с трудом. В рамках комплексного благоустройства там обновили тротуарное и дорожное покрытие, создав почти два километра комфортной прогулочной зоны. На отдельных точках организовали небольшие смотровые площадки, установили урны и скамейки для отдыха, позаботились о достаточной освещенности, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для горожан в вечернее время.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 8

Интересной фишкой Космодамианской набережной стали 6 видовых зон отдыха – точки, где установлена уличная мебель в виде столов и стульев. От негативного влияния внешней среды деревянные элементы защитили с помощью специальных составов, так что им не страшны ни осенние дожди, ни приближающиеся холода. Столики со стульями отлично подойдут для отдыха во время долгой прогулки по набережной.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 8

С Раушской набережной открываются отличные виды на центральные достопримечательности Москвы, в том числе Кремль и парк "Зарядье". Сюда можно отправляться на прогулку с друзьями, гостями из других городов и просто в одиночку, предварительно хорошо утеплившись, чтобы ветер с Москвы-реки не застал врасплох. В рамках летнего благоустройства эту набережную также обновили. Здесь расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой, заменили покрытие проезжей части, разбили газон. На набережной появились удобные скамейки для отдыха, а также необходимые для поддержания чистоты в городе урны для мусора.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 8

На Раушской набережной также усовершенствовали систему освещения – помимо новых фонарей, на всей протяженности маршрута установили мини-светильники для подсветки парапета. Вдоволь нагулявшись по набережной, можно перейти по мосту через Москву-реку в ландшафтный парк "Зарядье" и полюбоваться на разнообразие растений, которые здесь, в специально отведенных климатических зонах, цветут даже осенью.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
8 из 8

Софийская набережная, небольшая и неприметная сама по себе, после обновления буквально "расцвела" – здесь в рамках благоустройства выделили островки зелени, на которых в дальнейшем высадят деревья, чтобы придать территории новый облик и отгородить прогулочную зону от проезжей части. Не обошлось без установки уличной мебели – стульев и скамеек, где пешеходы могут перевести дух или выпить кофе с видом на Москву-реку. Гуляя по Софийской набережной, стоит не полениться и дойти до Большого каменного моста. В 2021 году завершился масштабный проект по реконструкции и капитальному ремонту сооружения, в рамках которого его фактически пересобрали заново и восстановили исторический облик.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
 
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