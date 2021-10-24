Москвичам пообещали теплый и солнечный конец октября

Синоптик Тишковец пообещал москвичам солнце и тепло в конце октября и начале ноября
Благоустройство острова Балчуг стало самым крупным проектом лета 2021 года. Хотя остров расположен в самом центре Москвы, желающих прогуляться по его территории было немного. Для пешеходов Балчуг служил транзитной зоной, а основными посетителями являлись работники офисов, расположенных в его границах.
После завершения проекта благоустройства этот "нетуристический" остров стал настоящим оазисом. Узкие и разбитые тротуары превратили в комфортную пешеходную зону. Болотную набережную облагородили, а напротив отреставрированного здания ГЭС-2 создали новое общественное пространство со спуском к воде и местами для отдыха, которые как нельзя лучше подходят для позднего осеннего пикника у воды.
Благоустройство острова Балчуг стало самым крупным проектом лета 2021 года. Хотя остров расположен в самом центре Москвы, желающих прогуляться по его территории было немного. Для пешеходов Балчуг служил транзитной зоной, а основными посетителями являлись работники офисов, расположенных в его границах.
После завершения проекта благоустройства этот "нетуристический" остров стал настоящим оазисом. Узкие и разбитые тротуары превратили в комфортную пешеходную зону. Болотную набережную облагородили, а напротив отреставрированного здания ГЭС-2 создали новое общественное пространство со спуском к воде и местами для отдыха, которые как нельзя лучше подходят для позднего осеннего пикника у воды.
С Болотной набережной стоит заглянуть в Репинский сквер, получивший вторую жизнь в рамках летнего обновления. Здесь высадили кустарники, а поздней осенью к ним добавятся еще и деревья. Установили новые фонари и лавочки, выполненные в стиле конца 40-х годов прошлого века. Отремонтированные тротуары в сквере – отличное место, чтобы пошуршать осенней листвой и сделать яркие кадры.
С Болотной набережной стоит заглянуть в Репинский сквер, получивший вторую жизнь в рамках летнего обновления. Здесь высадили кустарники, а поздней осенью к ним добавятся еще и деревья. Установили новые фонари и лавочки, выполненные в стиле конца 40-х годов прошлого века. Отремонтированные тротуары в сквере – отличное место, чтобы пошуршать осенней листвой и сделать яркие кадры.
В Репинском сквере найдется место и для любителей активного отдыха или прогулок с детьми. В рамках благоустройства на территории мини-парка установили городские качели, рассчитанные и на детей, и на взрослых. Для любителей спорта оборудовали зону для воркаута. Не забыли и про маленьких москвичей – их на обновленной территории ждут три детские площадки с современным и безопасным оборудованием.
В Репинском сквере найдется место и для любителей активного отдыха или прогулок с детьми. В рамках благоустройства на территории мини-парка установили городские качели, рассчитанные и на детей, и на взрослых. Для любителей спорта оборудовали зону для воркаута. Не забыли и про маленьких москвичей – их на обновленной территории ждут три детские площадки с современным и безопасным оборудованием.
Неспешной прогулкой можно теперь насладиться и на Космодамианской набережной, хотя еще в прошлом году назвать ее приятным маршрутом можно было с трудом. В рамках комплексного благоустройства там обновили тротуарное и дорожное покрытие, создав почти два километра комфортной прогулочной зоны. На отдельных точках организовали небольшие смотровые площадки, установили урны и скамейки для отдыха, позаботились о достаточной освещенности, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для горожан в вечернее время.
Неспешной прогулкой можно теперь насладиться и на Космодамианской набережной, хотя еще в прошлом году назвать ее приятным маршрутом можно было с трудом. В рамках комплексного благоустройства там обновили тротуарное и дорожное покрытие, создав почти два километра комфортной прогулочной зоны. На отдельных точках организовали небольшие смотровые площадки, установили урны и скамейки для отдыха, позаботились о достаточной освещенности, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для горожан в вечернее время.
Интересной фишкой Космодамианской набережной стали 6 видовых зон отдыха – точки, где установлена уличная мебель в виде столов и стульев. От негативного влияния внешней среды деревянные элементы защитили с помощью специальных составов, так что им не страшны ни осенние дожди, ни приближающиеся холода. Столики со стульями отлично подойдут для отдыха во время долгой прогулки по набережной.
Интересной фишкой Космодамианской набережной стали 6 видовых зон отдыха – точки, где установлена уличная мебель в виде столов и стульев. От негативного влияния внешней среды деревянные элементы защитили с помощью специальных составов, так что им не страшны ни осенние дожди, ни приближающиеся холода. Столики со стульями отлично подойдут для отдыха во время долгой прогулки по набережной.
С Раушской набережной открываются отличные виды на центральные достопримечательности Москвы, в том числе Кремль и парк "Зарядье". Сюда можно отправляться на прогулку с друзьями, гостями из других городов и просто в одиночку, предварительно хорошо утеплившись, чтобы ветер с Москвы-реки не застал врасплох. В рамках летнего благоустройства эту набережную также обновили. Здесь расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой, заменили покрытие проезжей части, разбили газон. На набережной появились удобные скамейки для отдыха, а также необходимые для поддержания чистоты в городе урны для мусора.
С Раушской набережной открываются отличные виды на центральные достопримечательности Москвы, в том числе Кремль и парк "Зарядье". Сюда можно отправляться на прогулку с друзьями, гостями из других городов и просто в одиночку, предварительно хорошо утеплившись, чтобы ветер с Москвы-реки не застал врасплох. В рамках летнего благоустройства эту набережную также обновили. Здесь расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой, заменили покрытие проезжей части, разбили газон. На набережной появились удобные скамейки для отдыха, а также необходимые для поддержания чистоты в городе урны для мусора.
На Раушской набережной также усовершенствовали систему освещения – помимо новых фонарей, на всей протяженности маршрута установили мини-светильники для подсветки парапета. Вдоволь нагулявшись по набережной, можно перейти по мосту через Москву-реку в ландшафтный парк "Зарядье" и полюбоваться на разнообразие растений, которые здесь, в специально отведенных климатических зонах, цветут даже осенью.
На Раушской набережной также усовершенствовали систему освещения – помимо новых фонарей, на всей протяженности маршрута установили мини-светильники для подсветки парапета. Вдоволь нагулявшись по набережной, можно перейти по мосту через Москву-реку в ландшафтный парк "Зарядье" и полюбоваться на разнообразие растений, которые здесь, в специально отведенных климатических зонах, цветут даже осенью.
Софийская набережная, небольшая и неприметная сама по себе, после обновления буквально "расцвела" – здесь в рамках благоустройства выделили островки зелени, на которых в дальнейшем высадят деревья, чтобы придать территории новый облик и отгородить прогулочную зону от проезжей части. Не обошлось без установки уличной мебели – стульев и скамеек, где пешеходы могут перевести дух или выпить кофе с видом на Москву-реку. Гуляя по Софийской набережной, стоит не полениться и дойти до Большого каменного моста. В 2021 году завершился масштабный проект по реконструкции и капитальному ремонту сооружения, в рамках которого его фактически пересобрали заново и восстановили исторический облик.
Софийская набережная, небольшая и неприметная сама по себе, после обновления буквально "расцвела" – здесь в рамках благоустройства выделили островки зелени, на которых в дальнейшем высадят деревья, чтобы придать территории новый облик и отгородить прогулочную зону от проезжей части. Не обошлось без установки уличной мебели – стульев и скамеек, где пешеходы могут перевести дух или выпить кофе с видом на Москву-реку. Гуляя по Софийской набережной, стоит не полениться и дойти до Большого каменного моста. В 2021 году завершился масштабный проект по реконструкции и капитальному ремонту сооружения, в рамках которого его фактически пересобрали заново и восстановили исторический облик.
Благоустройство острова Балчуг стало самым крупным проектом лета 2021 года. Хотя остров расположен в самом центре Москвы, желающих прогуляться по его территории было немного. Для пешеходов Балчуг служил транзитной зоной, а основными посетителями являлись работники офисов, расположенных в его границах.
После завершения проекта благоустройства этот "нетуристический" остров стал настоящим оазисом. Узкие и разбитые тротуары превратили в комфортную пешеходную зону. Болотную набережную облагородили, а напротив отреставрированного здания ГЭС-2 создали новое общественное пространство со спуском к воде и местами для отдыха, которые как нельзя лучше подходят для позднего осеннего пикника у воды.
С Болотной набережной стоит заглянуть в Репинский сквер, получивший вторую жизнь в рамках летнего обновления. Здесь высадили кустарники, а поздней осенью к ним добавятся еще и деревья. Установили новые фонари и лавочки, выполненные в стиле конца 40-х годов прошлого века. Отремонтированные тротуары в сквере – отличное место, чтобы пошуршать осенней листвой и сделать яркие кадры.
В Репинском сквере найдется место и для любителей активного отдыха или прогулок с детьми. В рамках благоустройства на территории мини-парка установили городские качели, рассчитанные и на детей, и на взрослых. Для любителей спорта оборудовали зону для воркаута. Не забыли и про маленьких москвичей – их на обновленной территории ждут три детские площадки с современным и безопасным оборудованием.
Неспешной прогулкой можно теперь насладиться и на Космодамианской набережной, хотя еще в прошлом году назвать ее приятным маршрутом можно было с трудом. В рамках комплексного благоустройства там обновили тротуарное и дорожное покрытие, создав почти два километра комфортной прогулочной зоны. На отдельных точках организовали небольшие смотровые площадки, установили урны и скамейки для отдыха, позаботились о достаточной освещенности, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для горожан в вечернее время.
Интересной фишкой Космодамианской набережной стали 6 видовых зон отдыха – точки, где установлена уличная мебель в виде столов и стульев. От негативного влияния внешней среды деревянные элементы защитили с помощью специальных составов, так что им не страшны ни осенние дожди, ни приближающиеся холода. Столики со стульями отлично подойдут для отдыха во время долгой прогулки по набережной.
С Раушской набережной открываются отличные виды на центральные достопримечательности Москвы, в том числе Кремль и парк "Зарядье". Сюда можно отправляться на прогулку с друзьями, гостями из других городов и просто в одиночку, предварительно хорошо утеплившись, чтобы ветер с Москвы-реки не застал врасплох. В рамках летнего благоустройства эту набережную также обновили. Здесь расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой, заменили покрытие проезжей части, разбили газон. На набережной появились удобные скамейки для отдыха, а также необходимые для поддержания чистоты в городе урны для мусора.
На Раушской набережной также усовершенствовали систему освещения – помимо новых фонарей, на всей протяженности маршрута установили мини-светильники для подсветки парапета. Вдоволь нагулявшись по набережной, можно перейти по мосту через Москву-реку в ландшафтный парк "Зарядье" и полюбоваться на разнообразие растений, которые здесь, в специально отведенных климатических зонах, цветут даже осенью.
Софийская набережная, небольшая и неприметная сама по себе, после обновления буквально "расцвела" – здесь в рамках благоустройства выделили островки зелени, на которых в дальнейшем высадят деревья, чтобы придать территории новый облик и отгородить прогулочную зону от проезжей части. Не обошлось без установки уличной мебели – стульев и скамеек, где пешеходы могут перевести дух или выпить кофе с видом на Москву-реку. Гуляя по Софийской набережной, стоит не полениться и дойти до Большого каменного моста. В 2021 году завершился масштабный проект по реконструкции и капитальному ремонту сооружения, в рамках которого его фактически пересобрали заново и восстановили исторический облик.