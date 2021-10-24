Москвичам пообещали теплый и солнечный конец октября

Благоустройство острова Балчуг стало самым крупным проектом лета 2021 года. Хотя остров расположен в самом центре Москвы, желающих прогуляться по его территории было немного. Для пешеходов Балчуг служил транзитной зоной, а основными посетителями являлись работники офисов, расположенных в его границах.

После завершения проекта благоустройства этот "нетуристический" остров стал настоящим оазисом. Узкие и разбитые тротуары превратили в комфортную пешеходную зону. Болотную набережную облагородили, а напротив отреставрированного здания ГЭС-2 создали новое общественное пространство со спуском к воде и местами для отдыха, которые как нельзя лучше подходят для позднего осеннего пикника у воды.