13:22 24.10.2021 (обновлено: 13:23 24.10.2021)
СМИ узнали о жалобах на работу оружейника на съемках фильма "Ржавчина"
Daily Beast: на работу оружейника "Ржавчины" жаловались при съемках других фильмов
© AP Photo / Andres LeightonСотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма "Ржавчина"
© AP Photo / Andres Leighton
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалиста по оружию фильма "Раст" ("Ржавчина"), на съемках которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, Ханну Гутьеррес-Рид назвали неопытной и сообщили о жалобах на ее работу при съемках других картин ранее, пишет издание Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе.
По информации осведомленных источников, ранее съемки были приостановлены в ходе работы над вестерном The Old Way, главную роль в котором играет известный американский актер Николас Кейдж, после того, как Гутьеррес-Рид дала пистолет 11-летней актрисе без надлежащей проверки. Источники также обвиняют Гутьеррес-Рид в халатности и недостаточной проверке оружия на съемочных площадках.
"Она была неосторожна с пистолетами, размахивала ими постоянно… Несколько раз было такое, что она заряжала оружие холостыми, но делала это так, что мы думали, это не безопасно", - рассказал источник из съемочной группы The Old Way.
Как отмечает издание, во время создания фильма "Раст" съемочная группа сталкивалась с незапланированными выстрелами предоставленного Гутьеррес-Рид оружия как минимум дважды. На съемках не раз поступали жалобы, а некоторые члены съемочной группы за несколько часов до убийства оператора ушли с площадки из-за недовольства работой оружейника. Участники проекта, как отмечают источники издания, винят в трагическом инциденте также помощника режиссера Дейва Холлза, который передал заряженный пистолет Болдуину и заявил, что его использование безопасно. По заявлению участников съемок, Холлз также должен был проверить пистолет перед передачей реквизита актеру.
ЧП случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сказал, что выстрел произвел голливудский актер Алек Болдуин. Съемки картины приостановлены.
В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку. Обвинений актеру в связи с трагедией пока не предъявлено.