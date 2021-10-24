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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211024/oruzhie-1756011312.html
СМИ узнали о жалобах на работу оружейника на съемках фильма "Ржавчина"
СМИ узнали о жалобах на работу оружейника на съемках фильма "Ржавчина" - РИА Новости, 24.10.2021
СМИ узнали о жалобах на работу оружейника на съемках фильма "Ржавчина"
Специалиста по оружию фильма "Раст" ("Ржавчина"), на съемках которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, Ханну... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T13:22
2021-10-24T13:23
культура
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
николас кейдж
кино и сериалы
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалиста по оружию фильма "Раст" ("Ржавчина"), на съемках которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, Ханну Гутьеррес-Рид назвали неопытной и сообщили о жалобах на ее работу при съемках других картин ранее, пишет издание Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе.По информации осведомленных источников, ранее съемки были приостановлены в ходе работы над вестерном The Old Way, главную роль в котором играет известный американский актер Николас Кейдж, после того, как Гутьеррес-Рид дала пистолет 11-летней актрисе без надлежащей проверки. Источники также обвиняют Гутьеррес-Рид в халатности и недостаточной проверке оружия на съемочных площадках.Как отмечает издание, во время создания фильма "Раст" съемочная группа сталкивалась с незапланированными выстрелами предоставленного Гутьеррес-Рид оружия как минимум дважды. На съемках не раз поступали жалобы, а некоторые члены съемочной группы за несколько часов до убийства оператора ушли с площадки из-за недовольства работой оружейника. Участники проекта, как отмечают источники издания, винят в трагическом инциденте также помощника режиссера Дейва Холлза, который передал заряженный пистолет Болдуину и заявил, что его использование безопасно. По заявлению участников съемок, Холлз также должен был проверить пистолет перед передачей реквизита актеру.ЧП случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сказал, что выстрел произвел голливудский актер Алек Болдуин. Съемки картины приостановлены.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку. Обвинений актеру в связи с трагедией пока не предъявлено.
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сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Трагедия на съемках вестерна
Алек Болдуин смертельно ранил оператора на съемках. По сценарию актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми пулями. Ранения получили два человека – оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Галину Хатчинс врачи спасти не смогли. В настоящее время съемки фильма приостановлены.
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сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), николас кейдж, кино и сериалы, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
13:22 24.10.2021 (обновлено: 13:23 24.10.2021)
 
СМИ узнали о жалобах на работу оружейника на съемках фильма "Ржавчина"

Daily Beast: на работу оружейника "Ржавчины" жаловались при съемках других фильмов

© AP Photo / Andres LeightonСотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма "Ржавчина"
Сотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© AP Photo / Andres Leighton
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалиста по оружию фильма "Раст" ("Ржавчина"), на съемках которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, Ханну Гутьеррес-Рид назвали неопытной и сообщили о жалобах на ее работу при съемках других картин ранее, пишет издание Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе.
По информации осведомленных источников, ранее съемки были приостановлены в ходе работы над вестерном The Old Way, главную роль в котором играет известный американский актер Николас Кейдж, после того, как Гутьеррес-Рид дала пистолет 11-летней актрисе без надлежащей проверки. Источники также обвиняют Гутьеррес-Рид в халатности и недостаточной проверке оружия на съемочных площадках.
"Она была неосторожна с пистолетами, размахивала ими постоянно… Несколько раз было такое, что она заряжала оружие холостыми, но делала это так, что мы думали, это не безопасно", - рассказал источник из съемочной группы The Old Way.
Как отмечает издание, во время создания фильма "Раст" съемочная группа сталкивалась с незапланированными выстрелами предоставленного Гутьеррес-Рид оружия как минимум дважды. На съемках не раз поступали жалобы, а некоторые члены съемочной группы за несколько часов до убийства оператора ушли с площадки из-за недовольства работой оружейника. Участники проекта, как отмечают источники издания, винят в трагическом инциденте также помощника режиссера Дейва Холлза, который передал заряженный пистолет Болдуину и заявил, что его использование безопасно. По заявлению участников съемок, Холлз также должен был проверить пистолет перед передачей реквизита актеру.
ЧП случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сказал, что выстрел произвел голливудский актер Алек Болдуин. Съемки картины приостановлены.
В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку. Обвинений актеру в связи с трагедией пока не предъявлено.
Сотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 13:28
СМИ: женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии
 
КультураСШААлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Николас КейджКино и сериалыУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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