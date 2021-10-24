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СК проверит сообщения СМИ о вооруженном мужчине в Смоленской области
СК проверит сообщения СМИ о вооруженном мужчине в Смоленской области - РИА Новости, 24.10.2021
СК проверит сообщения СМИ о вооруженном мужчине в Смоленской области
Информацию в СМИ о вооруженном мужчине, который ходит по улицам города Ярцево Смоленской области, проверит региональное управление Следственного комитета РФ. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:44
2021-10-24T11:44
2021-10-24T14:10
происшествия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Информацию в СМИ о вооруженном мужчине, который ходит по улицам города Ярцево Смоленской области, проверит региональное управление Следственного комитета РФ."Сегодня, 24 октября, в одном из местных средств массовой информации появилась публикация о том, что в городе Ярцево по улицам ходит вооружённый мужчина. Следственными органами СК РФ по Смоленской области по данному факту организована доследственная проверка", - сообщает региональный СК."Игрушка изъята. Установлены лица, которые изображены на фотографии... Это игрушка из магазина", - сообщили позже в УМВД по региону по итогам проведенной доследственной проверки.Собеседница уточнила, что инцидент произошел в начале октября. "Опрашивали молодого человека, он не помнит точно, когда это было", - добавили в УМВД.
смоленская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)
11:44 24.10.2021 (обновлено: 14:10 24.10.2021)
СК проверит сообщения СМИ о вооруженном мужчине в Смоленской области
СК проверит сообщенния СМИ о вооруженном мужчине на улицах Ярцево в Смоленской области