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СК проверит сообщения СМИ о вооруженном мужчине в Смоленской области

СК проверит сообщения СМИ о вооруженном мужчине в Смоленской области - РИА Новости, 24.10.2021

СК проверит сообщения СМИ о вооруженном мужчине в Смоленской области

Информацию в СМИ о вооруженном мужчине, который ходит по улицам города Ярцево Смоленской области, проверит региональное управление Следственного комитета РФ. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T11:44

2021-10-24T11:44

2021-10-24T14:10

происшествия

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Информацию в СМИ о вооруженном мужчине, который ходит по улицам города Ярцево Смоленской области, проверит региональное управление Следственного комитета РФ."Сегодня, 24 октября, в одном из местных средств массовой информации появилась публикация о том, что в городе Ярцево по улицам ходит вооружённый мужчина. Следственными органами СК РФ по Смоленской области по данному факту организована доследственная проверка", - сообщает региональный СК."Игрушка изъята. Установлены лица, которые изображены на фотографии... Это игрушка из магазина", - сообщили позже в УМВД по региону по итогам проведенной доследственной проверки.Собеседница уточнила, что инцидент произошел в начале октября. "Опрашивали молодого человека, он не помнит точно, когда это было", - добавили в УМВД.

смоленская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)