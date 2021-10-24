https://ria.ru/20211024/orenburzhe-1756009399.html

Бастрыкин высоко оценил оперативное раскрытие убийства девушки в Оренбуржье

Бастрыкин высоко оценил оперативное раскрытие убийства девушки в Оренбуржье - РИА Новости, 24.10.2021

Бастрыкин высоко оценил оперативное раскрытие убийства девушки в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высоко оценил совместную работу представителей правоохранительных органов, раскрывших убийство... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T13:44

2021-10-24T13:44

2021-10-24T13:44

происшествия

орск

оренбургская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высоко оценил совместную работу представителей правоохранительных органов, раскрывших убийство девушки в Оренбургской области, сообщается на сайте СК РФ.Тело убитой девушки было найдено в Орске, после чего возбудили уголовное дело. Позже по подозрению в убийстве был задержан 42-летний мужчина, который сознался в содеянном."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал высокую оценку совместной работе следователей, криминалистов СК России и оперативных сотрудников полиции, благодаря кропотливой работе которых в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211023/rostov-1755921299.html

орск

оренбургская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия