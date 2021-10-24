https://ria.ru/20211024/orenburzhe-1756009399.html
Бастрыкин высоко оценил оперативное раскрытие убийства девушки в Оренбуржье
Бастрыкин высоко оценил оперативное раскрытие убийства девушки в Оренбуржье - РИА Новости, 24.10.2021
Бастрыкин высоко оценил оперативное раскрытие убийства девушки в Оренбуржье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высоко оценил совместную работу представителей правоохранительных органов, раскрывших убийство... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T13:44
2021-10-24T13:44
2021-10-24T13:44
происшествия
орск
оренбургская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высоко оценил совместную работу представителей правоохранительных органов, раскрывших убийство девушки в Оренбургской области, сообщается на сайте СК РФ.Тело убитой девушки было найдено в Орске, после чего возбудили уголовное дело. Позже по подозрению в убийстве был задержан 42-летний мужчина, который сознался в содеянном."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал высокую оценку совместной работе следователей, криминалистов СК России и оперативных сотрудников полиции, благодаря кропотливой работе которых в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211023/rostov-1755921299.html
орск
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкин высоко оценил оперативное раскрытие убийства девушки в Оренбуржье
Глава СК Бастрыкин высоко оценил оперативное раскрытие убийства девушки в Оренбуржье