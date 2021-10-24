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Задержанный по подозрению в убийстве девушки в Оренбуржье признал вину
Задержанный по подозрению в убийстве девушки в Оренбуржье признал вину - РИА Новости, 24.10.2021
Задержанный по подозрению в убийстве девушки в Оренбуржье признал вину
Житель города Орска (Оренбургская область), которого задержали по подозрению в убийстве девушки, признался в преступлении, сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T08:35
2021-10-24T10:52
происшествия
орск
оренбургская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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УФА, 24 окт — РИА Новости. Житель города Орска (Оренбургская область), которого задержали по подозрению в убийстве девушки, признался в преступлении, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.Тело девушки обнаружили накануне вечером. Местные СМИ писали, что они почти сутки пролежало в чемодане в кустах около одного из домов. Вскоре задержали подозреваемого."Им оказался 42-летний ранее несудимый житель Орска, который в содеянном сознался. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех причин произошедшего", — говорится в сообщении.В ближайшее время его доставят в следственные органы.По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат.
орск
оренбургская область
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Обыск в квартире подозреваемого в убийстве девушки в Орске. Видео СК РФ
Житель оренбургского Орска, задержанный по подозрению в убийстве молодой девушки, признался в содеянном. Ранее сообщалось, что тело убитой молодой девушки было найдено в Орске, было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат.
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происшествия, орск, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, видео
Задержанный по подозрению в убийстве девушки в Оренбуржье признал вину
УФА, 24 окт — РИА Новости. Житель города Орска (Оренбургская область), которого задержали по подозрению в убийстве девушки, признался в преступлении, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
2021-10-24T08:35
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08:35 24.10.2021 (обновлено: 10:52 24.10.2021)
 
Задержанный по подозрению в убийстве девушки в Оренбуржье признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве молодой девушки в Оренбуржье признал вину

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 24 окт — РИА Новости. Житель города Орска (Оренбургская область), которого задержали по подозрению в убийстве девушки, признался в преступлении, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Тело девушки обнаружили накануне вечером. Местные СМИ писали, что они почти сутки пролежало в чемодане в кустах около одного из домов. Вскоре задержали подозреваемого.
"Им оказался 42-летний ранее несудимый житель Орска, который в содеянном сознался. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех причин произошедшего", — говорится в сообщении.
В ближайшее время его доставят в следственные органы.
По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат.
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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