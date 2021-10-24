https://ria.ru/20211024/opasnost-1755902460.html
Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах
Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах - РИА Новости, 24.10.2021
Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах
Специфика осеннего сезона заключается в том, что может существовать огромная разница в коэффициенте сцепления на одной и той же дороге в зависимости от большого РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T02:15
2021-10-24T02:15
2021-10-24T02:15
общество
осень
авто
россия
егор васильев
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Специфика осеннего сезона заключается в том, что может существовать огромная разница в коэффициенте сцепления на одной и той же дороге в зависимости от большого количества факторов, заявил в беседе с агентством "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Например, упавшие листья и мелкий дождь превращают асфальт в очень скользкую поверхность.Утренние заморозки могут вызывать обледенение асфальта. При этом, часто лед совершенно не заметен со стороны, но, когда вы пытаетесь повернуть или затормозить, вдруг выясняется, что автомобиль вас не слушается, отметил он.Поэтому необходимо исключить из своего арсенала летнее агрессивное вождение.По словам Васильева, водитель должен стараться анализировать состояние дороги, всегда предполагая, что оно, скорее, хуже, чем лучше. Особенно внимательными стоит быть утром, когда температура асфальта минимальна.
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общество, осень, авто, россия, егор васильев
Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах
Эксперт Васильев: упавшие листья осенью делают асфальт опасным для поездок на авто
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Специфика осеннего сезона заключается в том, что может существовать огромная разница в коэффициенте сцепления на одной и той же дороге в зависимости от большого количества факторов, заявил в беседе с агентством "Прайм
" автомобильный эксперт Егор Васильев. Например, упавшие листья и мелкий дождь превращают асфальт в очень скользкую поверхность.
Утренние заморозки могут вызывать обледенение асфальта. При этом, часто лед совершенно не заметен со стороны, но, когда вы пытаетесь повернуть или затормозить, вдруг выясняется, что автомобиль вас не слушается, отметил он.
Поэтому необходимо исключить из своего арсенала летнее агрессивное вождение.
“Плавно ускоряемся и замедляемся, избегаем резких маневров и увеличиваем дистанцию до двигающихся впереди автомобилей”, — посоветовал специалист.
По словам Васильева, водитель должен стараться анализировать состояние дороги, всегда предполагая, что оно, скорее, хуже, чем лучше. Особенно внимательными стоит быть утром, когда температура асфальта минимальна.