https://ria.ru/20211024/opasnost-1755902460.html

Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах

Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах - РИА Новости, 24.10.2021

Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах

Специфика осеннего сезона заключается в том, что может существовать огромная разница в коэффициенте сцепления на одной и той же дороге в зависимости от большого РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T02:15

2021-10-24T02:15

2021-10-24T02:15

общество

осень

авто

россия

егор васильев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150911/01/1509110174_0:206:1220:892_1920x0_80_0_0_916da7e36717640851aaf1b3fe8786a2.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Специфика осеннего сезона заключается в том, что может существовать огромная разница в коэффициенте сцепления на одной и той же дороге в зависимости от большого количества факторов, заявил в беседе с агентством "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Например, упавшие листья и мелкий дождь превращают асфальт в очень скользкую поверхность.Утренние заморозки могут вызывать обледенение асфальта. При этом, часто лед совершенно не заметен со стороны, но, когда вы пытаетесь повернуть или затормозить, вдруг выясняется, что автомобиль вас не слушается, отметил он.Поэтому необходимо исключить из своего арсенала летнее агрессивное вождение.По словам Васильева, водитель должен стараться анализировать состояние дороги, всегда предполагая, что оно, скорее, хуже, чем лучше. Особенно внимательными стоит быть утром, когда температура асфальта минимальна.

https://ria.ru/20211007/shiny-1753439333.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, осень, авто, россия, егор васильев