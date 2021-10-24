https://ria.ru/20211024/obeschaniya-1756002025.html

Стало известно будущее предвыборных обещаний

Проект о наказании за невыполненные предвыборные обещания отклонили - РИА Новости, 24.10.2021

Стало известно будущее предвыборных обещаний

Правительство отказалось поддержать законопроект об ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. Официальный документ опубликован в электронной базе... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T10:32

2021-10-24T10:32

2021-10-24T17:46

политика

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство отказалось поддержать законопроект об ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. Официальный документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.Отмечается, что выполнение предвыборных обещаний — и так политическая обязанность выборного лица. А введение уголовной ответственности за "невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок "непринятие всех зависящих от него мер", "четко определенное данное в безусловной форме обязательство", "совершить в будущем", может привести к произвольному правоприменению.Также в правительстве отметили, что в пояснительной записке к проекту не приведены статистические данные, позволяющие криминализовать невыполнение обещаний, а сам проект составлен без учета положений Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации", предусматривающей внесение изменений в указанный Кодекс отдельными федеральными законами.Законопроект внес в Госдуму в августе депутат Олег Нилов. В нем предусматривались штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период 1-2 года, либо принудительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.По словам автора инициативы, "невыполнение предвыборного обещания" означает, что избранный чиновник или депутат не предпринял "всех зависящих от него мер", чтобы сдержать данное избирателям слово. Уточняется, что речь идет, в том числе, об обещаниях, которые содержатся в тексте предвыборной программы, опубликованной кандидатом или выдвинувшей его политической партией.При этом "аморфные и неопределенные по своему характеру" предвыборные обещания, например, "сделать жизнь в России лучше" и другие, не должно были бы подпадать под действие этого закона.

https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751805699.html

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политика, госдума рф, ярослав нилов, россия