Медведчук дал совет Зеленскому для налаживания отношений с Россией
Медведчук: для экономического развития Украины нужна дружба с Россией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что главной задачей для экономики Украины является восстановление торгово-экономических отношений с Россией и СНГ.
"Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и с СНГ является первоочередной задачи для экономики страны. А реализацией этой первоочередной задачи для экономики страны является повышение уровня жизни, уровня экономики, а значит и повышение уровня жизни граждан в Украине", - приводит слова Медведчука сайт партии.
По мнению политика, Украина должна восстанавливать отношения с Россией. Он также отметил, что сейчас отношения между странами находятся в "реальном тупике" со многими негативными последствиями, прежде всего для украинцев.
"Господин (президент Украины Владимир) Зеленский <…> должен исходить из того, что он должен соблюдать все интересы и отстаивать интересы Украины на всех уровнях… Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным", - отметил Медведчук.
По его словам, у Украины нет других ресурсов для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь страны и людей, нет альтернативных ресурсов для энергетического обеспечения.
"Это невозможно по многим причинам, потому что и поставки угля и многой другой продукции является невозможным из-за того, что, если не использовать железную дорогу, а использовать порты, которые ограничены в грузоперевалках, мы все равно придем к тому, что надо договариваться с соседями: с Россией и с Беларусью, в первую очередь, со странами СНГ. Это выгодно не только в вопросах энергетического обеспечения, это еще и выгодно непосредственно в вопросах конкурентоспособности нашей продукции на рынках этих стран", - считает Медведчук.