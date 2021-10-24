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https://ria.ru/20211024/medvedchuk-1756043854.html
Медведчук дал совет Зеленскому для налаживания отношений с Россией
Медведчук дал совет Зеленскому для налаживания отношений с Россией - РИА Новости, 24.10.2021
Медведчук дал совет Зеленскому для налаживания отношений с Россией
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что главной задачей для экономики Украины является... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T20:47
2021-10-24T20:47
в мире
украина
снг
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что главной задачей для экономики Украины является восстановление торгово-экономических отношений с Россией и СНГ."Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и с СНГ является первоочередной задачи для экономики страны. А реализацией этой первоочередной задачи для экономики страны является повышение уровня жизни, уровня экономики, а значит и повышение уровня жизни граждан в Украине", - приводит слова Медведчука сайт партии.По мнению политика, Украина должна восстанавливать отношения с Россией. Он также отметил, что сейчас отношения между странами находятся в "реальном тупике" со многими негативными последствиями, прежде всего для украинцев."Господин (президент Украины Владимир) Зеленский &lt;…&gt; должен исходить из того, что он должен соблюдать все интересы и отстаивать интересы Украины на всех уровнях… Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным", - отметил Медведчук.По его словам, у Украины нет других ресурсов для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь страны и людей, нет альтернативных ресурсов для энергетического обеспечения."Это невозможно по многим причинам, потому что и поставки угля и многой другой продукции является невозможным из-за того, что, если не использовать железную дорогу, а использовать порты, которые ограничены в грузоперевалках, мы все равно придем к тому, что надо договариваться с соседями: с Россией и с Беларусью, в первую очередь, со странами СНГ. Это выгодно не только в вопросах энергетического обеспечения, это еще и выгодно непосредственно в вопросах конкурентоспособности нашей продукции на рынках этих стран", - считает Медведчук.
https://ria.ru/20211023/timoshenko-1755901799.html
https://ria.ru/20211018/ukraina-1754961562.html
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в мире, украина, снг, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
20:47 24.10.2021
 
Медведчук дал совет Зеленскому для налаживания отношений с Россией

Медведчук: для экономического развития Украины нужна дружба с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что главной задачей для экономики Украины является восстановление торгово-экономических отношений с Россией и СНГ.
"Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и с СНГ является первоочередной задачи для экономики страны. А реализацией этой первоочередной задачи для экономики страны является повышение уровня жизни, уровня экономики, а значит и повышение уровня жизни граждан в Украине", - приводит слова Медведчука сайт партии.
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По мнению политика, Украина должна восстанавливать отношения с Россией. Он также отметил, что сейчас отношения между странами находятся в "реальном тупике" со многими негативными последствиями, прежде всего для украинцев.
"Господин (президент Украины Владимир) Зеленский <…> должен исходить из того, что он должен соблюдать все интересы и отстаивать интересы Украины на всех уровнях… Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным", - отметил Медведчук.
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По его словам, у Украины нет других ресурсов для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь страны и людей, нет альтернативных ресурсов для энергетического обеспечения.
"Это невозможно по многим причинам, потому что и поставки угля и многой другой продукции является невозможным из-за того, что, если не использовать железную дорогу, а использовать порты, которые ограничены в грузоперевалках, мы все равно придем к тому, что надо договариваться с соседями: с Россией и с Беларусью, в первую очередь, со странами СНГ. Это выгодно не только в вопросах энергетического обеспечения, это еще и выгодно непосредственно в вопросах конкурентоспособности нашей продукции на рынках этих стран", - считает Медведчук.
 
В миреУкраинаСНГВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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