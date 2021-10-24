Медведчук оценил предложение Зеленского по транзиту газа
Медведчук считает запоздалым предложение Зеленского об увеличении транзита газа
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает правильным, но запоздалым предложение президента Владимира Зеленского об увеличении прокачки газа через Украину.
Зеленский ранее предложил "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина на фоне газового кризиса готова предложить ЕС дополнительные мощности по транзиту газа на 55 миллиардов кубометров в год на специальных условиях.
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"То, что сегодня господин Зеленский предложил увеличить прокачку через нашу трубу на 50% - предложение абсолютно правильное. Только весь вопрос заключается в том, что это он кому предлагает? Если он предлагает европейцам, то европейцы этого сделать не могут. Если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться. Согласятся или нет – я не знаю", - приводит слова Медведчука сайт партии.
По мнению политика, очень хорошо, что президент и его окружение поняли, что "наша труба имеет огромные потенциальные возможности". "Труба может превратиться в любую минуту в музей металлолома, потому что для того, чтобы добиться даже того предложения, о котором говорит господин Зеленский, надо договариваться с русскими. Договорится он с ними или нет, я не знаю, а прокачка по трубе уменьшается. А если уменьшается прокачка по трубе – это значит, наступает кризис вообще получения газа… Это предложение является запоздалым, и, потом, оно является, на мой взгляд, недоговороспособным, потому что сегодня Россия, видимо, заинтересована, все-таки в запуске "Северного потока — 2", а не в увеличении прокачки через ГТС Украины. Но договариваться надо, предлагать надо, надо искать общие сегодня возможности для развития торгово-экономических отношений", - считает политик.
Он напомнил, что всегда выступал за то, что Зеленскому нужно встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным и решать совместные проблемы. "В первую очередь, а может в главную очередь, вопросы мира на Донбассе, потому что без России это сделать нельзя, и это знают во всем мире. Странно, почему этого до конца не осознает господин Зеленский. Поэтому вопросы мира, вопросы возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, вопросы энергетического обеспечения, вопросы обеспечения нормального уровня жизни за счет развития экономики и условий жизни бытовых сегодня во многом зависят, в том числе, и от России. Поэтому надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным", - отметил Медведчук.
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