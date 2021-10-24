https://ria.ru/20211024/medvedchuk-1756034474.html

Медведчук обвинил Зеленского в энергетическом кризисе на Украине

Медведчук обвинил Зеленского в энергетическом кризисе на Украине - РИА Новости, 24.10.2021

Медведчук обвинил Зеленского в энергетическом кризисе на Украине

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T18:47

2021-10-24T18:47

2021-10-24T18:47

в мире

украина

партия "батькивщина"

европа

юлия тимошенко

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия.Ранее глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис и считает, что в стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике."Хочу сказать, что энергетический кризис не надвигается - он наступил. И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, предприятия Украины. И мы это видим не только по тому, что растут цены, причем заоблачно растут цены на газ в Европе, во всем мире, в том числе и в Украине, а еще и по тому, что власть не профессиональна, профнепригодна… не понимала, что такие риски могут быть и к ним нужно готовиться", - цитирует Медведчука сайт партии.В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение.

https://ria.ru/20211016/gaz-1754884681.html

украина

европа

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в мире, украина, партия "батькивщина", европа, юлия тимошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь