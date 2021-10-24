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Украинские националисты провели акцию у дома Медведчука
Украинские националисты провели акцию у дома Медведчука - РИА Новости, 24.10.2021
Украинские националисты провели акцию у дома Медведчука
Националисты провели в воскресенье акцию протеста у дома главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, политик... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T18:21
2021-10-24T18:21
в мире
украина
киев
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Националисты провели в воскресенье акцию протеста у дома главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, политик считает, что ее организовала власть.По данным пресс-службы партии, в воскресенье у дома Медведчука прошла акция протеста национал-радикалов, а также митинг сторонников политика."Это не первая акция, которую производят национал-радикалы. Более того, они делают это организовано, целеустремленно - для того, чтобы психологически оказывать давление на меня и, самое главное, на членов моей семьи, потому что на меня у них с этим ничего не получится, то есть это очередной проигрыш их. Но кто это организует и кто этим руководит? Безусловно, это делает власть", - цитирует Медведчука сайт партии.Он считает, что таким образом реализуется "план Службы безопасности Украины", который, по его словам, предполагает задействование "национал-радикалов в борьбе с оппозицией и ее лидером"."Организовывает это власть, которую возглавляет господин (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский, организовывает это Служба безопасности, которая преступно занимается подобными вещами, нарушая конституционные права мои, членов моей семьи, и нарушая свои должностные обязанности. Вот кто является организаторами, кто стоит за этими акциями", - добавил политик.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211017/medvedchuk-1754950883.html
https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html
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в мире, украина, киев, оппозиционная платформа - за жизнь
18:21 24.10.2021
 
Украинские националисты провели акцию у дома Медведчука

На Украине националисты провели акцию у дома Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Националисты провели в воскресенье акцию протеста у дома главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, политик считает, что ее организовала власть.
По данным пресс-службы партии, в воскресенье у дома Медведчука прошла акция протеста национал-радикалов, а также митинг сторонников политика.
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"Это не первая акция, которую производят национал-радикалы. Более того, они делают это организовано, целеустремленно - для того, чтобы психологически оказывать давление на меня и, самое главное, на членов моей семьи, потому что на меня у них с этим ничего не получится, то есть это очередной проигрыш их. Но кто это организует и кто этим руководит? Безусловно, это делает власть", - цитирует Медведчука сайт партии.
Он считает, что таким образом реализуется "план Службы безопасности Украины", который, по его словам, предполагает задействование "национал-радикалов в борьбе с оппозицией и ее лидером".
"Организовывает это власть, которую возглавляет господин (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский, организовывает это Служба безопасности, которая преступно занимается подобными вещами, нарушая конституционные права мои, членов моей семьи, и нарушая свои должностные обязанности. Вот кто является организаторами, кто стоит за этими акциями", - добавил политик.
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Против Медведчука заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
 
В миреУкраинаКиевОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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