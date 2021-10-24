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Коронавирус в России. Пугающие данные
В России за неделю обнаружили почти 250 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2021
Коронавирус в России. Пугающие данные
В России выявили 248 956 новых случаев COVID-19 за прошедшую неделю, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T12:52
2021-10-24T12:52
2021-10-24T16:14
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В России выявили 248 956 новых случаев COVID-19 за прошедшую неделю, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.Число активных случаев увеличилось за этот период на 76 371. При этом увеличился недельный показатель выздоровевших россиян — 165 297 человек против 142 505 до этого.За последний месяц число новых случаев COVID-19 увеличилось на 843 228, за тот же период времени выздоровели 574 988 жителей.
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РИА Новости
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:52 24.10.2021 (обновлено: 16:14 24.10.2021)
В России за неделю обнаружили почти 250 тысяч новых случаев COVID-19
В России за неделю выявили почти 250 тысяч случаев коронавируса, за месяц — 843 тысячи