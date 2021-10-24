https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756010112.html

Коронавирус в России. Пугающие данные

В России за неделю обнаружили почти 250 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2021

Коронавирус в России. Пугающие данные

В России выявили 248 956 новых случаев COVID-19 за прошедшую неделю, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T12:52

2021-10-24T12:52

2021-10-24T16:14

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В России выявили 248 956 новых случаев COVID-19 за прошедшую неделю, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.Число активных случаев увеличилось за этот период на 76 371. При этом увеличился недельный показатель выздоровевших россиян — 165 297 человек против 142 505 до этого.За последний месяц число новых случаев COVID-19 увеличилось на 843 228, за тот же период времени выздоровели 574 988 жителей.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии