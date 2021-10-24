https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756005137.html

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 24.10.2021

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T11:19

2021-10-24T11:19

2021-10-24T11:33

сахалинская область

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область - 0,16%, 2. Республика Калмыкия, Магаданская область, Камчатский край - 0,2%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,24%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211023/peterburg-1755977014.html

сахалинская область

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2021

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сахалинская область, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество