https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756005137.html
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 24.10.2021
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:19
2021-10-24T11:19
2021-10-24T11:33
сахалинская область
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область - 0,16%, 2. Республика Калмыкия, Магаданская область, Камчатский край - 0,2%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,24%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211023/peterburg-1755977014.html
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сахалинская область, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
11:19 24.10.2021 (обновлено: 11:33 24.10.2021)
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Сахалинской области — 0,16%