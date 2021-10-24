https://ria.ru/20211024/istyazanie-1756016819.html

На Ставрополье проверят информацию об истязании отчимом пасынков

На Ставрополье проверят информацию об истязании отчимом пасынков - РИА Новости, 24.10.2021

На Ставрополье проверят информацию об истязании отчимом пасынков

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту публикации в соцсетях информации об истязании отчимом пасынков в Кисловодске, сообщает краевое... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:29

2021-10-24T14:29

2021-10-24T14:29

происшествия

кисловодск

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту публикации в соцсетях информации об истязании отчимом пасынков в Кисловодске, сообщает краевое надзорное ведомство.Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в Кисловодске отчим избивал троих пасынков, он также требовал от мальчиков часами учить псалмы и кланяться иконам, а также запрещал им носить нижнее белье без его разрешения."По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка по информации, ранее размещенной в сети интернет об истязании отчимом несовершеннолетних детей супруги", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства."По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования", - подчеркивает прокуратура.

https://ria.ru/20211024/ural-1756011057.html

https://ria.ru/20211011/deti-1754034978.html

кисловодск

ставропольский край

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происшествия, кисловодск, ставропольский край