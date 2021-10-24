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На Ставрополье проверят информацию об истязании отчимом пасынков
На Ставрополье проверят информацию об истязании отчимом пасынков - РИА Новости, 24.10.2021
На Ставрополье проверят информацию об истязании отчимом пасынков
Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту публикации в соцсетях информации об истязании отчимом пасынков в Кисловодске, сообщает краевое... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:29
2021-10-24T14:29
происшествия
кисловодск
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту публикации в соцсетях информации об истязании отчимом пасынков в Кисловодске, сообщает краевое надзорное ведомство.Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в Кисловодске отчим избивал троих пасынков, он также требовал от мальчиков часами учить псалмы и кланяться иконам, а также запрещал им носить нижнее белье без его разрешения."По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка по информации, ранее размещенной в сети интернет об истязании отчимом несовершеннолетних детей супруги", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства."По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования", - подчеркивает прокуратура.
https://ria.ru/20211024/ural-1756011057.html
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происшествия, кисловодск, ставропольский край
14:29 24.10.2021
 
На Ставрополье проверят информацию об истязании отчимом пасынков

Прокуратура на Ставрополье проверяет информацию об истязании отчимом пасынков

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту публикации в соцсетях информации об истязании отчимом пасынков в Кисловодске, сообщает краевое надзорное ведомство.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в Кисловодске отчим избивал троих пасынков, он также требовал от мальчиков часами учить псалмы и кланяться иконам, а также запрещал им носить нижнее белье без его разрешения.
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"По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка по информации, ранее размещенной в сети интернет об истязании отчимом несовершеннолетних детей супруги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.
"По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования", - подчеркивает прокуратура.
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