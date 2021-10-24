https://ria.ru/20211024/investitsii-1755993430.html
Банкир назвал инвестиционные инструменты будущего
Банкир назвал инвестиционные инструменты будущего - РИА Новости, 24.10.2021
Банкир назвал инвестиционные инструменты будущего
В условиях непредсказуемости финансовых рынков следует применять диверсифицированный подход к сохранению сбережений, но стоит обратить внимание на... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T07:13
2021-10-24T07:13
2021-10-24T13:47
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
росбанк
россия
илья поляков
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В условиях непредсказуемости финансовых рынков следует применять диверсифицированный подход к сохранению сбережений, но стоит обратить внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к так называемым "принципам ESG", заявил РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.Поляков напомнил, что в этом году Центробанк уже несколько раз повышел ключевую ставку, и некоторые эксперты полагают, что ее пик уже не за горами."Как следствие, можно ловить более высокие ставки по депозитам или искать момент для приобретения облигаций, доходность которых будет снижаться в последующие годы", — сказал он.При этом, по его словам, мировые акции, напротив, в последние кварталы продемонстрировали отличную восстановительную динамику — и сейчас все больше укрепляется мнение о том, что она излишне оптимистична."Я также обратил бы внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к принципам ESG — мы убеждены, что за этими тремя буквами будущее", — сказал глава Росбанка.Принципы устойчивого развития, или ESG (environmental, social, governance), — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. Многие зарубежные инвесторы уже вкладывают средства только в компании, которые их соблюдают. Но массовых продуктов для обычных граждан пока нет — например, в России только приступили к их разработке.
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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), росбанк, россия, илья поляков
07:13 24.10.2021 (обновлено: 13:47 24.10.2021)
Банкир назвал инвестиционные инструменты будущего
Глава Росбанка Поляков: нужно применять диверсифицированный подход к сохранению сбережений
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
В условиях непредсказуемости финансовых рынков следует применять диверсифицированный подход к сохранению сбережений, но стоит обратить внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к так называемым "принципам ESG", заявил РИА Новости глава Росбанка
Илья Поляков.
"Непредсказуемые движения финансовых рынков в последние кварталы, на мой взгляд, подтвердили необходимость диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений. При этом для занятия тех или иных позиций выгодно использовать переломные моменты трендов", — считает он.
Поляков напомнил, что в этом году Центробанк
уже несколько раз повышел ключевую ставку, и некоторые эксперты полагают, что ее пик уже не за горами.
"Как следствие, можно ловить более высокие ставки по депозитам или искать момент для приобретения облигаций, доходность которых будет снижаться в последующие годы", — сказал он.
При этом, по его словам, мировые акции, напротив, в последние кварталы продемонстрировали отличную восстановительную динамику — и сейчас все больше укрепляется мнение о том, что она излишне оптимистична.
"Я также обратил бы внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к принципам ESG — мы убеждены, что за этими тремя буквами будущее", — сказал глава Росбанка.
Принципы устойчивого развития, или ESG (environmental, social, governance), — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. Многие зарубежные инвесторы уже вкладывают средства только в компании, которые их соблюдают. Но массовых продуктов для обычных граждан пока нет — например, в России только приступили к их разработке.