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Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре
Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре - РИА Новости, 25.10.2021
Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре
Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-24T13:00
2021-10-24T13:00
2021-10-25T15:42
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Фотовыставка о благоустройстве столицы открылась на Тверском бульваре. В 2021 году работы по комплексному благоустройству, дорожному ремонту, капремонту многоквартирных домов проходили на более чем 10 тысячах объектов. Наши специалисты провели первую за 80 лет реконструкцию Большого Каменного моста, в рекордные сроки обновили дорожное покрытие главной магистрали города на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, благоустроили набережные острова Балчуг, завершили очередной этап создания "Парка Яуза". Новый облик обрели более 100 знаковых и парковых территорий во всех округах столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что фотопроект - благодарность тем, кто участвует в создании комфортной городской среды. Выставка продлится до конца месяца.
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москва, городское хозяйство москвы