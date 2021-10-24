https://ria.ru/20211024/fotovystavka-1756148139.html

Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре

Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре - РИА Новости, 25.10.2021

Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре

Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-24T13:00

2021-10-24T13:00

2021-10-25T15:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Фотовыставка о благоустройстве Москвы открылась на Тверском бульваре, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Фотовыставка о благоустройстве столицы открылась на Тверском бульваре. В 2021 году работы по комплексному благоустройству, дорожному ремонту, капремонту многоквартирных домов проходили на более чем 10 тысячах объектов. Наши специалисты провели первую за 80 лет реконструкцию Большого Каменного моста, в рекордные сроки обновили дорожное покрытие главной магистрали города на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, благоустроили набережные острова Балчуг, завершили очередной этап создания "Парка Яуза". Новый облик обрели более 100 знаковых и парковых территорий во всех округах столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что фотопроект - благодарность тем, кто участвует в создании комфортной городской среды. Выставка продлится до конца месяца.

https://realty.ria.ru/20211022/dom-1755788895.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы