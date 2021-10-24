https://ria.ru/20211024/evrosoyuz-1756027898.html

Пушков определил судьбу Евросоюза

Пушков назвал противостояние, которое определит судьбу Евросоюза - РИА Новости, 24.10.2021

Пушков определил судьбу Евросоюза

Сенатор Алексей Пушков назвал конфликт между Польшей и руководством Евросоюза определяющим для судьбы ЕС. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T17:10

2021-10-24T17:10

2021-10-24T17:10

в мире

варшава

великобритания

польша

алексей пушков

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал конфликт между Польшей и руководством Евросоюза определяющим для судьбы ЕС."Будет ли это квази-единое образование, выстроенное на подчинении общему центру в Брюсселе и требованиям ультра-либеральной идеологии, или же "Европой наций", то есть обьединением государств, построенном на общих принципах, но с высокой степенью автономии каждого из них", — написал парламентарий в Telegram-канале.По словам Пушкова, второй вариант представляется более вероятным. Позиция Варшавы сильна, потому что Евросоюзу трудно пойти на рещкое обострение отношений после выхода из его состава Великобритании."Но ситуация может сдвинуться после прихода к власти в Польше либеральных сил. На это, судя по всему, и делают ставку в Брюсселе", — добавил политик.Ранее Конституционный суд Польши в ответ на запрос премьера Моравецкого подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции республики. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, выступившего против действий Польши, в том числе из-за несоблюдения принципа независимости судебных властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.

https://ria.ru/20211009/polsha-1753793090.html

варшава

великобритания

польша

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в мире, варшава, великобритания, польша, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен