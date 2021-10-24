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Пушков определил судьбу Евросоюза
Пушков назвал противостояние, которое определит судьбу Евросоюза - РИА Новости, 24.10.2021
Пушков определил судьбу Евросоюза
Сенатор Алексей Пушков назвал конфликт между Польшей и руководством Евросоюза определяющим для судьбы ЕС. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T17:10
2021-10-24T17:10
в мире
варшава
великобритания
польша
алексей пушков
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал конфликт между Польшей и руководством Евросоюза определяющим для судьбы ЕС."Будет ли это квази-единое образование, выстроенное на подчинении общему центру в Брюсселе и требованиям ультра-либеральной идеологии, или же "Европой наций", то есть обьединением государств, построенном на общих принципах, но с высокой степенью автономии каждого из них", — написал парламентарий в Telegram-канале.По словам Пушкова, второй вариант представляется более вероятным. Позиция Варшавы сильна, потому что Евросоюзу трудно пойти на рещкое обострение отношений после выхода из его состава Великобритании."Но ситуация может сдвинуться после прихода к власти в Польше либеральных сил. На это, судя по всему, и делают ставку в Брюсселе", — добавил политик.Ранее Конституционный суд Польши в ответ на запрос премьера Моравецкого подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции республики. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, выступившего против действий Польши, в том числе из-за несоблюдения принципа независимости судебных властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
https://ria.ru/20211009/polsha-1753793090.html
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в мире, варшава, великобритания, польша, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
17:10 24.10.2021
 
Пушков назвал противостояние, которое определит судьбу Евросоюза

Пушков: перетягивание каната между Брюсселем и Варшавой определит судьбу всего Евросоюза

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал конфликт между Польшей и руководством Евросоюза определяющим для судьбы ЕС.
"Будет ли это квази-единое образование, выстроенное на подчинении общему центру в Брюсселе и требованиям ультра-либеральной идеологии, или же "Европой наций", то есть обьединением государств, построенном на общих принципах, но с высокой степенью автономии каждого из них", — написал парламентарий в Telegram-канале.
По словам Пушкова, второй вариант представляется более вероятным. Позиция Варшавы сильна, потому что Евросоюзу трудно пойти на рещкое обострение отношений после выхода из его состава Великобритании.
"Но ситуация может сдвинуться после прихода к власти в Польше либеральных сил. На это, судя по всему, и делают ставку в Брюсселе", — добавил политик.
Ранее Конституционный суд Польши в ответ на запрос премьера Моравецкого подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции республики. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, выступившего против действий Польши, в том числе из-за несоблюдения принципа независимости судебных властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 10:53
"Россия радуется": поляки пришли в ярость после заявлений ЕС о Варшаве
 
В миреВаршаваВеликобританияПольшаАлексей ПушковЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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