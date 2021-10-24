https://ria.ru/20211024/es-1755990575.html

Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС

Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС - РИА Новости, 24.10.2021

Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС

Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI6 Кристофер Стил, заявил в интервью каналу Sky News, что Москва верит в свою способность развалить ЕС. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T04:20

2021-10-24T04:20

2021-10-24T04:36

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британская разведывательная служба mi6

сергей лавров

дональд трамп

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ЛОНДОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI6 Кристофер Стил, заявил в интервью каналу Sky News, что Москва верит в свою способность развалить ЕС.По его мнению, Россия якобы считает, что польза для Запада не отвечает ее интересам."А если что-то на пользу им, то это не отвечает нашим интересам. Такого рода менталитет и философия ведут к серьезным проблемам и серьезным угрозам нашей целостности", — считает британский разведчик.Стил также заявил о наличии у него доказательств "враждебных действий России против Великобритании", в том числе касающихся Brexit, а также референдума о независимости Шотландии. О каких конкретных доказательствах идет речь, он не пояснил."В руководстве Российской Федерации есть серьезные люди, которые считают, что они находятся с нами в состоянии войны. Тот факт, что наши политики не хотят ни признавать этого, ни разбираться с этим, представляет большую проблему", — заключил он.Кристофер Сил известен как составитель так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа.Заявления о "российской угрозе" и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно указывала на голословность этих утверждений. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких доказательств этого нет. В Кремле также неоднократно заявляли, что Россия никогда не станет нападать на какую-либо из стран НАТО.

https://ria.ru/20211022/evrosoyuz-1755830623.html

сша

лондон

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, лондон, москва, нато, британская разведывательная служба mi6, сергей лавров, дональд трамп, россия