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Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС
Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС - РИА Новости, 24.10.2021
Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС
Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI6 Кристофер Стил, заявил в интервью каналу Sky News, что Москва верит в свою способность развалить ЕС. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T04:20
2021-10-24T04:36
в мире
сша
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москва
нато
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сергей лавров
дональд трамп
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ЛОНДОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI6 Кристофер Стил, заявил в интервью каналу Sky News, что Москва верит в свою способность развалить ЕС.По его мнению, Россия якобы считает, что польза для Запада не отвечает ее интересам."А если что-то на пользу им, то это не отвечает нашим интересам. Такого рода менталитет и философия ведут к серьезным проблемам и серьезным угрозам нашей целостности", — считает британский разведчик.Стил также заявил о наличии у него доказательств "враждебных действий России против Великобритании", в том числе касающихся Brexit, а также референдума о независимости Шотландии. О каких конкретных доказательствах идет речь, он не пояснил."В руководстве Российской Федерации есть серьезные люди, которые считают, что они находятся с нами в состоянии войны. Тот факт, что наши политики не хотят ни признавать этого, ни разбираться с этим, представляет большую проблему", — заключил он.Кристофер Сил известен как составитель так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа.Заявления о "российской угрозе" и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно указывала на голословность этих утверждений. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких доказательств этого нет. В Кремле также неоднократно заявляли, что Россия никогда не станет нападать на какую-либо из стран НАТО.
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в мире, сша, лондон, москва, нато, британская разведывательная служба mi6, сергей лавров, дональд трамп, россия
04:20 24.10.2021 (обновлено: 04:36 24.10.2021)
 
Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС

Экс-сотрудник MI6 Стил: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI6 Кристофер Стил, заявил в интервью каналу Sky News, что Москва верит в свою способность развалить ЕС.

"Я думаю, они полагают, что они могут развалить ЕС. <...> Они могут полагать, что могут работать через, в частности, восточноевропейские страны, где правительства им симпатизируют, а также через крайние левые и правые партии в западноевропейских странах", — заявил Стил, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, Россия якобы считает, что польза для Запада не отвечает ее интересам.
"А если что-то на пользу им, то это не отвечает нашим интересам. Такого рода менталитет и философия ведут к серьезным проблемам и серьезным угрозам нашей целостности", — считает британский разведчик.
Стил также заявил о наличии у него доказательств "враждебных действий России против Великобритании", в том числе касающихся Brexit, а также референдума о независимости Шотландии. О каких конкретных доказательствах идет речь, он не пояснил.
"В руководстве Российской Федерации есть серьезные люди, которые считают, что они находятся с нами в состоянии войны. Тот факт, что наши политики не хотят ни признавать этого, ни разбираться с этим, представляет большую проблему", — заключил он.
Кристофер Сил известен как составитель так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа.
Заявления о "российской угрозе" и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно указывала на голословность этих утверждений. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких доказательств этого нет. В Кремле также неоднократно заявляли, что Россия никогда не станет нападать на какую-либо из стран НАТО.
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 16:37
"Наступает хаос". На Западе засомневались в пользе Евросоюза
 
В миреСШАЛондонМоскваНАТОБританская разведывательная служба MI6Сергей ЛавровДональд ТрампРоссия
 
 
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