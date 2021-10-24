04:20 24.10.2021 (обновлено: 04:36 24.10.2021)
Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС
Экс-сотрудник MI6 Стил: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
"Я думаю, они полагают, что они могут развалить ЕС. <...> Они могут полагать, что могут работать через, в частности, восточноевропейские страны, где правительства им симпатизируют, а также через крайние левые и правые партии в западноевропейских странах", — заявил Стил, отвечая на соответствующий вопрос.
По его мнению, Россия якобы считает, что польза для Запада не отвечает ее интересам.
"А если что-то на пользу им, то это не отвечает нашим интересам. Такого рода менталитет и философия ведут к серьезным проблемам и серьезным угрозам нашей целостности", — считает британский разведчик.
"В руководстве Российской Федерации есть серьезные люди, которые считают, что они находятся с нами в состоянии войны. Тот факт, что наши политики не хотят ни признавать этого, ни разбираться с этим, представляет большую проблему", — заключил он.
Кристофер Сил известен как составитель так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа.
Заявления о "российской угрозе" и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно указывала на голословность этих утверждений. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких доказательств этого нет. В Кремле также неоднократно заявляли, что Россия никогда не станет нападать на какую-либо из стран НАТО.
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