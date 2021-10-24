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В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников
В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников - РИА Новости, 24.10.2021
В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников
Площадь тления торфа на юге Екатеринбурга снизилась на 1 гектар, и сейчас составляет 0,9 гектаров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T10:32
2021-10-24T10:32
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
торфяные пожары в свердловской области
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Площадь тления торфа на юге Екатеринбурга снизилась на 1 гектар, и сейчас составляет 0,9 гектаров, сообщает МЧС России."За прошедшие сутки площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась на 1 гектар", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что усилия сосредоточены на тушении двух оставшихся очагов общей площадью 0,9 гектаров. Кроме этого пресекается возможность повторного возникновения очагов тления.К работам по ликвидации возгораний привлечены боле 270 человек и 110 единиц специальной техники.
https://ria.ru/20211020/torfyaniki-1755384817.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, торфяные пожары в свердловской области
10:32 24.10.2021
 
В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников

Площадь очагов тления торфа по Екатеринбурге снижена в два раза

© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкСмог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников
Смог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Площадь тления торфа на юге Екатеринбурга снизилась на 1 гектар, и сейчас составляет 0,9 гектаров, сообщает МЧС России.
"За прошедшие сутки площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась на 1 гектар", - говорится в сообщении ведомства.
Пожарный у тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 13:26
В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров
Отмечается, что усилия сосредоточены на тушении двух оставшихся очагов общей площадью 0,9 гектаров. Кроме этого пресекается возможность повторного возникновения очагов тления.
К работам по ликвидации возгораний привлечены боле 270 человек и 110 единиц специальной техники.
 
ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияТорфяные пожары в Свердловской области
 
 
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