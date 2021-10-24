https://ria.ru/20211024/ekaterinburg-1756001894.html

В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников

В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников - РИА Новости, 24.10.2021

В Екатеринбурге сократилась площадь тления торфяников

Площадь тления торфа на юге Екатеринбурга снизилась на 1 гектар, и сейчас составляет 0,9 гектаров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T10:32

2021-10-24T10:32

2021-10-24T10:32

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

торфяные пожары в свердловской области

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Площадь тления торфа на юге Екатеринбурга снизилась на 1 гектар, и сейчас составляет 0,9 гектаров, сообщает МЧС России."За прошедшие сутки площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась на 1 гектар", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что усилия сосредоточены на тушении двух оставшихся очагов общей площадью 0,9 гектаров. Кроме этого пресекается возможность повторного возникновения очагов тления.К работам по ликвидации возгораний привлечены боле 270 человек и 110 единиц специальной техники.

https://ria.ru/20211020/torfyaniki-1755384817.html

екатеринбург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, торфяные пожары в свердловской области