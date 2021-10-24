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Под Астраханью задержали пятнадцать участников уличного конфликта
Под Астраханью задержали пятнадцать участников уличного конфликта - РИА Новости, 24.10.2021
Под Астраханью задержали пятнадцать участников уличного конфликта
Полицейские задержали 15 наиболее активных участников конфликта, который произошел между двумя группами жителей села Началово в Астраханской области, сообщает... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T21:59
2021-10-24T21:59
2021-10-24T21:59
происшествия
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Полицейские задержали 15 наиболее активных участников конфликта, который произошел между двумя группами жителей села Началово в Астраханской области, сообщает УМВД России по региону.По информации ведомства, в воскресенье в полицию поступило сообщение о конфликте двух групп жителей села Началово. На место были направлены наряды полиции."Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что конфликт происходит между двумя группами местных жителей. Стороны были разведены, конфликт прекращен. Задержано и доставлено в отдел полиции 15 наиболее активных его участников", - говорится в сообщении.В настоящее время по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20210605/zaderzhanie-1735833009.html
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происшествия, астраханская область, россия
Под Астраханью задержали пятнадцать участников уличного конфликта
Полиция задержала 15 участников конфликта в селе Началово под Астраханью