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Очевидец сообщил о столкновениях между талибами на западе Афганистана

Очевидец сообщил о столкновениях между талибами на западе Афганистана - РИА Новости, 24.10.2021

Очевидец сообщил о столкновениях между талибами на западе Афганистана

Столкновения двух групп боевиков из радикального движения "Талибан"* произошли в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости местный житель. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T15:37

2021-10-24T15:37

2021-10-24T15:37

захват власти в афганистане талибами

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талибан

афганистан

герат (провинция)

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КАБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Столкновения двух групп боевиков из радикального движения "Талибан"* произошли в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости местный житель.Местный репортер также рассказал РИА Новости, что столкновения между талибами произошли, когда боевики совершили налет на дом одного из командиров округов провинции Герат Мохаммада Исмаила Хана.На данный момент сведений о жертвах столкновений нет, талибы не предоставили пока никакой информации об инциденте в Герате.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

герат (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, герат (провинция)