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В Кабуле восстановили подачу энергии после взрыва на электростанции

В Кабуле восстановили подачу энергии после взрыва на электростанции - РИА Новости, 24.10.2021

В Кабуле восстановили подачу энергии после взрыва на электростанции

Подача электроэнергии в Кабул и ряд других провинций Афганистана, прерванная несколько дней назад, была восстановлена, сообщила Государственная энергетическая... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:20

2021-10-24T14:20

2021-10-24T17:18

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КАБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Подача электроэнергии в Кабул и ряд других провинций Афганистана, прерванная несколько дней назад, была восстановлена, сообщила Государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS).В четверг DABS сообщила, что Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города. Как позднее передавало агентство Khaama Press, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Как отмечает компания, "Талибан"* ведет поиск и намеревается задержать виновных в отключении электричества и взрыве на электростанции.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211022/sng-1755808526.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, исламское государство, россия