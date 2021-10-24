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В Кабуле восстановили подачу энергии после взрыва на электростанции
В Кабуле восстановили подачу энергии после взрыва на электростанции - РИА Новости, 24.10.2021
В Кабуле восстановили подачу энергии после взрыва на электростанции
Подача электроэнергии в Кабул и ряд других провинций Афганистана, прерванная несколько дней назад, была восстановлена, сообщила Государственная энергетическая... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:20
2021-10-24T17:18
в мире
кабул (город)
талибан
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КАБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Подача электроэнергии в Кабул и ряд других провинций Афганистана, прерванная несколько дней назад, была восстановлена, сообщила Государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS).В четверг DABS сообщила, что Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города. Как позднее передавало агентство Khaama Press, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Как отмечает компания, "Талибан"* ведет поиск и намеревается задержать виновных в отключении электричества и взрыве на электростанции.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, исламское государство, россия
14:20 24.10.2021 (обновлено: 17:18 24.10.2021)
 
В Кабуле восстановили подачу энергии после взрыва на электростанции

DABS: подача электроэнергии в Кабуле и ряде провинций Афганистана восстановлена

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Подача электроэнергии в Кабул и ряд других провинций Афганистана, прерванная несколько дней назад, была восстановлена, сообщила Государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS).
В четверг DABS сообщила, что Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города. Как позднее передавало агентство Khaama Press, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

"Техники государственной энергетической корпорации Афганистана несколько минут назад завершили работы по ремонту и восстановлению поставляемой электроэнергии на станции Кала Мурадбег. Таким образом, поставляемая из Узбекистана электроэнергия вновь была возвращена в сеть Кабула и провинций", - говорится в заявлении на сайте компании.

Как отмечает компания, "Талибан"* ведет поиск и намеревается задержать виновных в отключении электричества и взрыве на электростанции.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В миреКабул (город)ТалибанАфганистанИсламское государствоРоссия
 
 
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