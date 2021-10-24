https://ria.ru/20211024/afganistan-1756004123.html

СМИ: Пакистан оказывает помощь "Талибану"* в борьбе с ИГ*

СМИ: Пакистан оказывает помощь "Талибану"* в борьбе с ИГ* - РИА Новости, 24.10.2021

СМИ: Пакистан оказывает помощь "Талибану"* в борьбе с ИГ*

Пакистан оказывает пришедшему к власти в Афганистане радикальному движению "Талибан"* помощь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*,... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T11:04

2021-10-24T11:04

2021-10-24T11:04

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талибан

пакистан

афганистан

исламское государство

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Пакистан оказывает пришедшему к власти в Афганистане радикальному движению "Талибан"* помощь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух неназванных представителей талибов.По данным издания, Пакистан использует неофициальные разведывательные каналы для помощи талибам в борьбе против ИГ*, а именно для передачи разведданных и оказания технической поддержки в борьбе с террористами. В частности, Пакистан передает первичную информацию, помогает отслеживать телефонную и интернет-связь, чтобы выявить членов ИГ* и их оперативные центры.Однако, по мнению представителя движения Билала Карими, "Талибан"* не считает ИГ* серьезной угрозой и не нуждается в помощи извне для борьбы с ним.При этом, по словам одного пакистанского чиновника, общение между двумя сторонами представляет собой скорее неформальные дискуссии, чем установившееся партнерство по обмену разведданными.Как отмечет издание, Пакистан "похоже, является одним из немногих иностранных государств, напрямую помогающих талибам в борьбе с ИГ*". По словам бывших и нынешних американских чиновников, региональное соперничество, глубоко укоренившееся недоверие и просчеты талибов в вопросе борьбы с терроризмом усложняют обмен разведданными с движением. Без дипломатического и военного присутствия возможности США по сбору информации были подорваны.Газета подчеркивает, что с момента вывода американских войск разведывательные службы поддерживали официальные и неофициальные контакты с талибами, американская сторона регулярно пытается передавать Кабулу данные об операциях ИГ*. Но, по словам американского чиновника, во многих случаях талибы оказались незаинтересованными и с недоверием относились к предоставляемой информации или же не знали, как ее использовать.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211023/afganistan-1755940436.html

пакистан

афганистан

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в мире, талибан, пакистан, афганистан, исламское государство