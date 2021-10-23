https://ria.ru/20211023/zhivotnye-1755918658.html
Московские спасатели за год помогли 500 животным
Московские спасатели за год помогли 500 животным - РИА Новости, 23.10.2021
Московские спасатели за год помогли 500 животным
Спасатели Москвы за год помогли примерно 500 животным и птицам, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:43
2021-10-23T10:43
2021-10-23T12:27
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Спасатели Москвы за год помогли примерно 500 животным и птицам, сообщается на сайте мэра столицы."Большинство из них — домашние питомцы, но были и случаи с дикими зверями", — говорится в сообщении.Так, в августе специалисты вытащили летучую мышь из квартиры в Северном Бутове, а весной работники пожарно-спасательного центра помогли лисам на территории детских садов на юге и северо-востоке города. Кроме того, в сентябре лошадь не могла выбраться из ручья, и тогда ее вызволили с помощью грузоподъемного устройства.А весной спасатели помогают собакам, которые проваливаются под лед.
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москва
10:43 23.10.2021 (обновлено: 12:27 23.10.2021)
Московские спасатели за год помогли 500 животным
Московские спасатели за год помогли около 500 животным и птицам
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Спасатели Москвы
за год помогли примерно 500 животным и птицам, сообщается на сайте
мэра столицы.
"Большинство из них — домашние питомцы, но были и случаи с дикими зверями", — говорится в сообщении.
Так, в августе специалисты вытащили летучую мышь из квартиры в Северном Бутове, а весной работники пожарно-спасательного центра помогли лисам на территории детских садов на юге и северо-востоке города. Кроме того, в сентябре лошадь не могла выбраться из ручья, и тогда ее вызволили с помощью грузоподъемного устройства.
А весной спасатели помогают собакам, которые проваливаются под лед.