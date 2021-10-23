https://ria.ru/20211023/zhivotnye-1755918658.html

Московские спасатели за год помогли 500 животным

Московские спасатели за год помогли 500 животным - РИА Новости, 23.10.2021

Московские спасатели за год помогли 500 животным

Спасатели Москвы за год помогли примерно 500 животным и птицам, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T10:43

2021-10-23T10:43

2021-10-23T12:27

хорошие новости

москва

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Спасатели Москвы за год помогли примерно 500 животным и птицам, сообщается на сайте мэра столицы."Большинство из них — домашние питомцы, но были и случаи с дикими зверями", — говорится в сообщении.Так, в августе специалисты вытащили летучую мышь из квартиры в Северном Бутове, а весной работники пожарно-спасательного центра помогли лисам на территории детских садов на юге и северо-востоке города. Кроме того, в сентябре лошадь не могла выбраться из ручья, и тогда ее вызволили с помощью грузоподъемного устройства.А весной спасатели помогают собакам, которые проваливаются под лед.

https://ria.ru/20211015/schenki-1754687226.html

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2021

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москва