https://ria.ru/20211023/zelenskiy-1755954598.html

Эксперт рассказал, почему Зеленский предложил скидку на транзит газа

Эксперт рассказал, почему Зеленский предложил скидку на транзит газа - РИА Новости, 23.10.2021

Эксперт рассказал, почему Зеленский предложил скидку на транзит газа

Слова президента Украины Владимира Зеленского о скидке на транзит в Европу сверх установленных контрактом объемов газа продиктовано желанием сохранить серые... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:38

2021-10-23T16:38

2021-10-23T16:38

экономика

украина

юлия тимошенко

владимир зеленский

газпром

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о скидке на транзит в Европу сверх установленных контрактом объемов газа продиктовано желанием сохранить серые финансовые схемы за счет виртуального реверса и обеспечить поставку отбираемого из транзитной трубы газа к украинским потребителям, сказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.Ранее глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее страна всегда пользовалась российским газом, а ситуацию с закупкой "европейского" газа назвала "большим обманом"."Транзитная услуга - это прокачка газа от точки на границе до точки на границе. Когда газ расходится по потребителям Украины по пути, то оператор ГТС Украины обслуживает меньший объем, деньги (за транзит, 32$ за тысячу кубометров) кладутся в карман, это обычная серая схема. Физического реверса нет, есть реверс исключительно финансовый, когда только по документам прошло, что газ ушел в Европу и вернулся из Европы на Украину", - сказал Марцинкевич.По мнению эксперта, основная проблема для Киева состоит в том, что для осуществления реального, физического реверса газа из Европы на Украину необходимо немало средств и времени - для переоборудования транзитного маршрута, а также сам источник поставок."Если сейчас газ идет направлением восток-запад, то надо будет поддерживать давление с запада на восток. То есть как минимум все компрессорные станции, стоящие на границе, необходимо переводить в режим интерконнектора. Это занимает время и стоит приличных денег. Если этого давления нет, это и будет самой большой катастрофой, так как от ГТС Украины 8 газоотводов обеспечивают газом 44 населенных пункта Украины, которые в таком случае остаются без газа", - сказал эксперт.По мнению Марцинкевича, власти в Киеве делают заявления для сохранения транзита газа из двух основных соображений."Причин две: одна - боязнь того, что исчезнет финансовая схема. А именно возможность получения денег за прокачку неполного объема газа и тройная перепродажа российского газа, чтобы купить его не у поставщика, а по ценам европейского спота. И вторая: что нарушается энергетическая безопасность Украины, потому что технически непонятно, как (без транзита из РФ – ред) обеспечивать конечных потребителей", - сказал Марцинкевич.Советник генерального директора ООО "Газпром экспорт", доктор экономических наук, профессор Андрей Конопляник ранее отметил, что соглашения "Газпрома" о поставках газа в Венгрию не через территорию Украины означают не только уменьшение возможности виртуального реверса газа, но и сокращение возможностей получать необоснованные доходы за неосуществленный по факту транзит газа.

https://ria.ru/20211022/gaz-1755778900.html

https://ria.ru/20211022/gaz-1755720852.html

украина

россия

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экономика, украина, юлия тимошенко, владимир зеленский, газпром, россия