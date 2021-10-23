https://ria.ru/20211023/valyuta-1755912587.html

Интерес россиян к обмену валюты вырос на треть

Интерес россиян к обмену валюты вырос на треть - РИА Новости, 23.10.2021

Интерес россиян к обмену валюты вырос на треть

Число операций россиян по обмену валюты в сентябре выросло на 30% в годовом выражении, выяснили аналитики банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T09:15

2021-10-23T09:15

2021-10-23T09:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Число операций россиян по обмену валюты в сентябре выросло на 30% в годовом выражении, выяснили аналитики банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), изучив статистику по таким операциям в кредитной организации. Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены сумма, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке с января по сентябрь 2021 года и за аналогичный период 2020 года."Статистика валютообмена продолжила расти осенью. Так, число таких операций в сентябре 2021 года выросло на 15% относительно августа 2021 года. По сравнению с прошлым годом в сентябре 2021 года этот показатель вырос на 30%. Средний чек в сентябре 2021 года составил 73 354 рубля и вырос на 19% по сравнению с августом 2021 года, но снизился на 8% относительно сентября прошлого года", - выяснили аналитики.При этом россияне по-прежнему предпочитают доллар, а не евро. Общее количество обменных операций с долларами с января по сентябрь 2021 года более чем вдвое превышало число операций с евро. Средний чек одной операции с американской валютой за три квартала 2021 года составил 901 доллар, а с европейской – 835 евро.Что касается прогноза по курсам иностранных валют, то на них до конца года продолжат оказывать заметное влияние динамика нефтяных цен и ситуация с коронавирусом, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко."Любой прогноз сам по себе крайне волатилен ввиду множества входящих неизвестных. Но можно предположить, что курс рубля к концу текущего года с определенной степенью вероятности будет в диапазоне 70-74 рублей за доллар", - сказал аналитик.

https://ria.ru/20211014/nabiullina-1754644280.html

https://ria.ru/20211013/energokrizis-1754297678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика