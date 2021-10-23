https://ria.ru/20211023/vaktsinatsiya-1755955959.html

Антипрививочники заражаются коронавирусом чаще

Guardian: ученые подсчитали частоту повторных заражений коронавирусом - РИА Новости, 23.10.2021

Антипрививочники заражаются коронавирусом чаще

Ученые подсчитали, с какой частотой возникают повторные заражения коронавирусом, сообщает The Guardian. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:54

2021-10-23T16:54

2021-10-23T18:14

распространение коронавируса

общество

дания

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ученые подсчитали, с какой частотой возникают повторные заражения коронавирусом, сообщает The Guardian.В частности, указывается, что невакцинированные люди рискуют заражаться коронавирусом каждые полтора года и чаще.В прошлом году большинство специалистов считали повторное заболевание COVID-19 исключением из-за небольшого количества зафиксированных случаев, однако позднее стало понятно, что полученный иммунитет со временем ослабевает.Согласно результатам исследования датских медиков, люди моложе 65 лет были защищены от повторного заражения коронавирусом на 80% в течение полугода, тогда как пациенты старше этого возраста — только на 47.В то же время эксперты из Медицинской школы Йельского университета, проведя анализ базы данных разных видов COVID-19, построили модель вероятности повторного заражения коронавирусом, которая показала, что при отсутствии вакцин и не соблюдении антиковидных мер в среднем человек заболевал бы каждые три месяца.Ситуация также осложняется из-за постоянного появления новых штаммов коронавируса. Так, среди 20 тысяч жителей Британии, которые получили положительный результат при сдаче теста на COVID-19 в промежутке с июля 2020 года по сентябрь 2021 года, было выявлено 296 случаев повторного заражения, а средний промежуток времени между первыми и последующим инфицированием составлял всего около шести месяцев, указывает издание.

https://ria.ru/20211019/mutatsiya-1755255938.html

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общество, дания, коронавирус covid-19, коронавирус в россии