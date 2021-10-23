https://ria.ru/20211023/vaktsinatsiya-1755955959.html
Антипрививочники заражаются коронавирусом чаще
Guardian: ученые подсчитали частоту повторных заражений коронавирусом - РИА Новости, 23.10.2021
Антипрививочники заражаются коронавирусом чаще
Ученые подсчитали, с какой частотой возникают повторные заражения коронавирусом, сообщает The Guardian. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T16:54
2021-10-23T16:54
2021-10-23T18:14
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ученые подсчитали, с какой частотой возникают повторные заражения коронавирусом, сообщает The Guardian.В частности, указывается, что невакцинированные люди рискуют заражаться коронавирусом каждые полтора года и чаще.В прошлом году большинство специалистов считали повторное заболевание COVID-19 исключением из-за небольшого количества зафиксированных случаев, однако позднее стало понятно, что полученный иммунитет со временем ослабевает.Согласно результатам исследования датских медиков, люди моложе 65 лет были защищены от повторного заражения коронавирусом на 80% в течение полугода, тогда как пациенты старше этого возраста — только на 47.В то же время эксперты из Медицинской школы Йельского университета, проведя анализ базы данных разных видов COVID-19, построили модель вероятности повторного заражения коронавирусом, которая показала, что при отсутствии вакцин и не соблюдении антиковидных мер в среднем человек заболевал бы каждые три месяца.Ситуация также осложняется из-за постоянного появления новых штаммов коронавируса. Так, среди 20 тысяч жителей Британии, которые получили положительный результат при сдаче теста на COVID-19 в промежутке с июля 2020 года по сентябрь 2021 года, было выявлено 296 случаев повторного заражения, а средний промежуток времени между первыми и последующим инфицированием составлял всего около шести месяцев, указывает издание.
https://ria.ru/20211019/mutatsiya-1755255938.html
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общество, дания, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:54 23.10.2021 (обновлено: 18:14 23.10.2021)
Guardian: ученые подсчитали частоту повторных заражений коронавирусом
The Guardian: пациенты, отказавшиеся привиться от COVID-19, заболевают повторно чаще
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Ученые подсчитали, с какой частотой возникают повторные заражения коронавирусом, сообщает The Guardian.
В частности, указывается, что невакцинированные люди рискуют заражаться коронавирусом каждые полтора года и чаще.
В прошлом году большинство специалистов считали повторное заболевание COVID-19 исключением из-за небольшого количества зафиксированных случаев, однако позднее стало понятно, что полученный иммунитет со временем ослабевает.
Согласно результатам исследования датских медиков, люди моложе 65 лет были защищены от повторного заражения коронавирусом на 80% в течение полугода, тогда как пациенты старше этого возраста — только на 47.
В то же время эксперты из Медицинской школы Йельского университета
, проведя анализ базы данных разных видов COVID-19, построили модель вероятности повторного заражения коронавирусом, которая показала, что при отсутствии вакцин и не соблюдении антиковидных мер в среднем человек заболевал бы каждые три месяца.
Ситуация также осложняется из-за постоянного появления новых штаммов коронавируса. Так, среди 20 тысяч жителей Британии, которые получили положительный результат при сдаче теста на COVID-19 в промежутке с июля 2020 года по сентябрь 2021 года, было выявлено 296 случаев повторного заражения, а средний промежуток времени между первыми и последующим инфицированием составлял всего около шести месяцев, указывает издание.