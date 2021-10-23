https://ria.ru/20211023/ubiystvo-1755947688.html

Житель Нижегородской области застрелил жену и шурина

Житель Нижегородской области застрелил жену и шурина - РИА Новости, 23.10.2021

Житель Нижегородской области застрелил жену и шурина

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек – жены и ее брата - задержан в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:33

2021-10-23T15:33

2021-10-23T19:54

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек – жены и ее брата - задержан в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями были обнаружены в квартире дома по улице Пискунова в Нижнем Новгороде 22 октября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)."В тот же день в ходе проведения следственных действий и отработки версии о причастности к совершению преступления мужа погибшей женщины следователями СК совместно с сотрудниками полиции было установлено местонахождение заподозренного гражданина", - говорится в сообщении регионального СУСК.По версии следствия, 20 октября в ходе семейной ссоры подозреваемый выстрелил из ружья в жену и ее родного брата. После этого мужчина скрылся с места преступления. "Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211023/rostov-1755921299.html

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия