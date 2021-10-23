https://ria.ru/20211023/turtsiya-1755980096.html

МИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран

МИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран - РИА Новости, 23.10.2021

МИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран

МИД Турции пока официально не объявил персонами нон грата послов 10 стран, призвавших освободить правозащитника Осману Кавалу, и не дает комментариев по этой... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T22:40

2021-10-23T22:40

2021-10-23T22:40

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АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. МИД Турции пока официально не объявил персонами нон грата послов 10 стран, призвавших освободить правозащитника Осману Кавалу, и не дает комментариев по этой теме после заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что он дал такое распоряжение.Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявил в субботу, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата.Турецкое внешнеполитическое ведомство никак не прокомментировало заявление Эрдогана в течение шести часов после него. Ни одно из 10 посольств не объявило, что послы стали персонами нон грата.Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

https://ria.ru/20211019/pravozaschitnik-1755126827.html

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в мире, турция, мид турции