МИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран
МИД Турции пока не объявлял персонами нон грата послов десяти стран
АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. МИД Турции пока официально не объявил персонами нон грата послов 10 стран, призвавших освободить правозащитника Осману Кавалу, и не дает комментариев по этой теме после заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что он дал такое распоряжение.
Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявил в субботу, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата.
Турецкое внешнеполитическое ведомство никак не прокомментировало заявление Эрдогана в течение шести часов после него. Ни одно из 10 посольств не объявило, что послы стали персонами нон грата.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.