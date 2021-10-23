https://ria.ru/20211023/stavka-1755906271.html
Центробанк повысил ключевую ставку
Центробанк повысил ключевую ставку - РИА Новости, 23.10.2021
Центробанк повысил ключевую ставку
Центральный банк принял решение повысить ключевую ставку шестой раз подряд. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T04:15
2021-10-23T04:15
2021-10-23T08:41
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Центральный банк принял решение повысить ключевую ставку шестой раз подряд.В пресс-релизе Банка России говорится, что теперь этот показатель составляет 7,5 процента годовых. Таким образом, уровень ключевой ставки достиг уровня лета 2019 года.Как отметили в регуляторе, инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам текущего года ожидается в интервале 7,4-7,9 процента.В Центробанке при этом не исключают возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ближайшем будущем.Прогноз главы ЦБГлава регулятора Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции, что ранее Банк России рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на один процент (100 базисных пунктов).Председатель Центробанка уточнила, что в декабре может произойти повышение показателя сразу на 100 базисных пунктов.Набиуллина прогнозирует, что ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон — 5,5-6,5 процента — не ранее середины 2023 года.Цели повышения ключевой ставкиПовышение ключевой ставки ставит своей целью снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Такое решение Банка России может стать причиной роста процентов по кредитам и вкладам.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим финансовым организациям на неделю. По ней же регулятор готов принимать средства на депозиты. В рамках перехода к режиму таргетирования инфляции этот инструмент денежно-кредитной политики внедрили в сентября 2013 года. Основная цель — повышение прозрачности.Действия Центробанка в течение годаВесной регулятор начал нормализацию денежно-кредитной политики, увеличив ключевую ставку. Сперва она выросла с 4,25 до 4,5 процента годовых, а после еще двух повышений по 0,5 процентных пункта достигла 5,5 процента.В июле ЦБ поднял ставку на целый пункт — до 6,5 процента. В прошлом месяце тренд продолжился — плюс 0,25.
https://ria.ru/20211022/stavka-1755811059.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Центральный банк
принял решение повысить ключевую ставку шестой раз подряд.
В пресс-релизе Банка России говорится
, что теперь этот показатель составляет 7,5 процента годовых. Таким образом, уровень ключевой ставки достиг уровня лета 2019 года.
"Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов", — подчеркивается в документе.
Как отметили в регуляторе, инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам текущего года ожидается в интервале 7,4-7,9 процента.
В Центробанке при этом не исключают возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ближайшем будущем.
Прогноз главы ЦБ
Глава регулятора Эльвира Набиуллина
заявила во время пресс-конференции, что ранее Банк России рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на один процент (100 базисных пунктов).
Председатель Центробанка уточнила, что в декабре может произойти повышение показателя сразу на 100 базисных пунктов.
"Про окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано, будем анализировать как развивается ситуация", — обратила внимание Набиуллина.
Набиуллина прогнозирует, что ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон — 5,5-6,5 процента — не ранее середины 2023 года.
Цели повышения ключевой ставки
Повышение ключевой ставки ставит своей целью снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Такое решение Банка России может стать причиной роста процентов по кредитам и вкладам.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим финансовым организациям на неделю. По ней же регулятор готов принимать средства на депозиты. В рамках перехода к режиму таргетирования инфляции этот инструмент денежно-кредитной политики внедрили в сентября 2013 года. Основная цель — повышение прозрачности.
Действия Центробанка в течение года
Весной регулятор начал нормализацию денежно-кредитной политики, увеличив ключевую ставку. Сперва она выросла с 4,25 до 4,5 процента годовых, а после еще двух повышений по 0,5 процентных пункта достигла 5,5 процента.
В июле ЦБ поднял ставку на целый пункт — до 6,5 процента. В прошлом месяце тренд продолжился — плюс 0,25.