https://ria.ru/20211023/stavka-1755906271.html

Центробанк повысил ключевую ставку

Центробанк повысил ключевую ставку - РИА Новости, 23.10.2021

Центробанк повысил ключевую ставку

Центральный банк принял решение повысить ключевую ставку шестой раз подряд. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T04:15

2021-10-23T04:15

2021-10-23T08:41

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Центральный банк принял решение повысить ключевую ставку шестой раз подряд.В пресс-релизе Банка России говорится, что теперь этот показатель составляет 7,5 процента годовых. Таким образом, уровень ключевой ставки достиг уровня лета 2019 года.Как отметили в регуляторе, инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам текущего года ожидается в интервале 7,4-7,9 процента.В Центробанке при этом не исключают возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ближайшем будущем.Прогноз главы ЦБГлава регулятора Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции, что ранее Банк России рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на один процент (100 базисных пунктов).Председатель Центробанка уточнила, что в декабре может произойти повышение показателя сразу на 100 базисных пунктов.Набиуллина прогнозирует, что ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон — 5,5-6,5 процента — не ранее середины 2023 года.Цели повышения ключевой ставкиПовышение ключевой ставки ставит своей целью снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Такое решение Банка России может стать причиной роста процентов по кредитам и вкладам.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим финансовым организациям на неделю. По ней же регулятор готов принимать средства на депозиты. В рамках перехода к режиму таргетирования инфляции этот инструмент денежно-кредитной политики внедрили в сентября 2013 года. Основная цель — повышение прозрачности.Действия Центробанка в течение годаВесной регулятор начал нормализацию денежно-кредитной политики, увеличив ключевую ставку. Сперва она выросла с 4,25 до 4,5 процента годовых, а после еще двух повышений по 0,5 процентных пункта достигла 5,5 процента.В июле ЦБ поднял ставку на целый пункт — до 6,5 процента. В прошлом месяце тренд продолжился — плюс 0,25.

https://ria.ru/20211022/stavka-1755811059.html

https://ria.ru/20210802/zarabotok-1743913444.html

https://ria.ru/20211022/stavka-1755808860.html

https://ria.ru/20210723/stavka-1741364441.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия