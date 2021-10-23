Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211023/stavka-1755906271.html
Центробанк повысил ключевую ставку
Центробанк повысил ключевую ставку - РИА Новости, 23.10.2021
Центробанк повысил ключевую ставку
Центральный банк принял решение повысить ключевую ставку шестой раз подряд. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T04:15
2021-10-23T08:41
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Центральный банк принял решение повысить ключевую ставку шестой раз подряд.В пресс-релизе Банка России говорится, что теперь этот показатель составляет 7,5 процента годовых. Таким образом, уровень ключевой ставки достиг уровня лета 2019 года.Как отметили в регуляторе, инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам текущего года ожидается в интервале 7,4-7,9 процента.В Центробанке при этом не исключают возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ближайшем будущем.Прогноз главы ЦБГлава регулятора Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции, что ранее Банк России рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на один процент (100 базисных пунктов).Председатель Центробанка уточнила, что в декабре может произойти повышение показателя сразу на 100 базисных пунктов.Набиуллина прогнозирует, что ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон — 5,5-6,5 процента — не ранее середины 2023 года.Цели повышения ключевой ставкиПовышение ключевой ставки ставит своей целью снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Такое решение Банка России может стать причиной роста процентов по кредитам и вкладам.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим финансовым организациям на неделю. По ней же регулятор готов принимать средства на депозиты. В рамках перехода к режиму таргетирования инфляции этот инструмент денежно-кредитной политики внедрили в сентября 2013 года. Основная цель — повышение прозрачности.Действия Центробанка в течение годаВесной регулятор начал нормализацию денежно-кредитной политики, увеличив ключевую ставку. Сперва она выросла с 4,25 до 4,5 процента годовых, а после еще двух повышений по 0,5 процентных пункта достигла 5,5 процента.В июле ЦБ поднял ставку на целый пункт — до 6,5 процента. В прошлом месяце тренд продолжился — плюс 0,25.
https://ria.ru/20211022/stavka-1755811059.html
https://ria.ru/20210802/zarabotok-1743913444.html
https://ria.ru/20211022/stavka-1755808860.html
https://ria.ru/20210723/stavka-1741364441.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_e4b3e959cc94226396312ed509c1dbaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
04:15 23.10.2021 (обновлено: 08:41 23.10.2021)
 
Центробанк повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Центральный банк принял решение повысить ключевую ставку шестой раз подряд.
В пресс-релизе Банка России говорится, что теперь этот показатель составляет 7,5 процента годовых. Таким образом, уровень ключевой ставки достиг уровня лета 2019 года.
"Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов", — подчеркивается в документе.
Как отметили в регуляторе, инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам текущего года ожидается в интервале 7,4-7,9 процента.
В Центробанке при этом не исключают возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ближайшем будущем.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 15:19
В Совфеде отреагировали на повышение ключевой ставки

Прогноз главы ЦБ

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции, что ранее Банк России рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на один процент (100 базисных пунктов).
Председатель Центробанка уточнила, что в декабре может произойти повышение показателя сразу на 100 базисных пунктов.
"Про окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано, будем анализировать как развивается ситуация", — обратила внимание Набиуллина.
Набиуллина прогнозирует, что ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон — 5,5-6,5 процента — не ранее середины 2023 года.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 01:11
Аналитик подсказал, как заработать на росте ключевой ставки

Цели повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки ставит своей целью снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Такое решение Банка России может стать причиной роста процентов по кредитам и вкладам.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим финансовым организациям на неделю. По ней же регулятор готов принимать средства на депозиты. В рамках перехода к режиму таргетирования инфляции этот инструмент денежно-кредитной политики внедрили в сентября 2013 года. Основная цель — повышение прозрачности.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 15:08
Аналитики допустили дальнейший рост ключевой ставки в России

Действия Центробанка в течение года

Весной регулятор начал нормализацию денежно-кредитной политики, увеличив ключевую ставку. Сперва она выросла с 4,25 до 4,5 процента годовых, а после еще двух повышений по 0,5 процентных пункта достигла 5,5 процента.
В июле ЦБ поднял ставку на целый пункт — до 6,5 процента. В прошлом месяце тренд продолжился — плюс 0,25.
Как ключевая ставка влияет на инфляцию
23 июля, 13:50Инфографика
Как ключевая ставка влияет на инфляцию
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным
12:38Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
Лента новостейМолния
В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным Съезд Союза театральных деятелей России открылся в МосквеАмериканцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США