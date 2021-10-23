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Религия
https://ria.ru/20211023/startsy-1755860693.html
"Многое уже сбылось". О чем старцы предупреждали Россию
"Многое уже сбылось". О чем старцы предупреждали Россию - РИА Новости, 23.10.2021
"Многое уже сбылось". О чем старцы предупреждали Россию
В субботу православные чтут память преподобного Амвросия Оптинского — наиболее почитаемого русского старца. Старчество очень популярно в России: верующие... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T08:00
2021-10-23T08:12
религия
ссср
федор достоевский
русская православная церковь
лев толстой (писатель)
амвросий оптинский (александр гренков)
возрождение
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В субботу православные чтут память преподобного Амвросия Оптинского — наиболее почитаемого русского старца. Старчество очень популярно в России: верующие обращаются к мудрым духовникам за помощью в личных делах и в надежде узнать будущее. Об этом уникальном феномене — в материале РИА Новости.Духовник всея РусиВо второй половине XIX века в России, пожалуй, не было более известного человека после государя. Придя в Оптину пустынь в 1839-м, простой монах Амвросий довольно быстро стал "духовником всея Руси". К нему приезжали паломники со всех концов империи, в том числе и очень значимые личности.Например, в 1878-м обитель посетил Федор Достоевский. Именно с Амвросия он писал своего Зосиму в "Братьях Карамазовых". Годом ранее в монастырь наведался Лев Толстой. Встреча с ним, однако, была неоднозначной.Достоверно не известно, о чем говорил писатель с монахом. Но служивший у Амвросия писарем иеромонах Климент (Зедергольм) привел некоторые слова старца: знаменитый литератор "много вреда принесет своим произвольным толкованием Евангелия". Так и случилось. В 1881-м автор "Войны и мира" опубликовал собственную версию Писания, за что его осуждает Церковь.Преподобный Амвросий отличался удивительной прозорливостью. По свидетельствам современников, старец называл заходивших в его келью по имени, хотя видел их впервые. Говорил, кто они и откуда приехали.Предрек преподобный и масштабные общественные катаклизмы. Задолго до Первой мировой войны и эпидемии гриппа (испанки) он сказал: "Будет война, и где пройдет она — там людей не будет! А перед тем Господь пошлет людям болезни, и они умрут".Пророчествовал старец и о России. "Великая Русь, — говорил он, — может стать еще больше. Ей нужно соединиться в союзе с соседними государствами и процветать". Но для этого "она должна хранить свое благочестие". Иначе, предупреждал святой, Россию и мир ждут невиданные катаклизмы.Амвросий Оптинский оказал огромное влияние на многие поколения верующих. Но почитали при жизни не только его.Тяга к подлинномуФактически старчество зародилось в христианской Церкви с самого начала."Было два уровня авторитета: иерархической власти и харизматический, который связан не со статусом подвижника, а с его личными дарованиями. Старчество — это и есть феномен харизматического духовного авторитета в жизни Церкви", — объясняет председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.В разные эпохи это проявлялось по-разному. В Русской церкви были периоды как всплеска, так и падения популярности старцев. Например, в XIV веке со всей Руси люди стремились в Троицкую обитель — к преподобному Сергию Радонежскому. А спустя сто лет подобных центров притяжения уже не было."Возрождение старчества, — продолжает отец Максим, — скорее следует отнести к XIX столетию. Именно тогда его отметило религиозное сознание, а слово "старец" стало общеупотребительным. Духовный ренессанс был связан с преподобным Серафимом Саровским и некоторыми монастырями, прежде всего Оптиной пустынью".Даже в годы гонений на веру — при советской власти — к "прозорливым батюшкам" все равно стекались толпы."Мы знаем имена подвижников благочестия в XX веке, связанных с Глинской пустынью, Псково-Печерским монастырем. В последнем долгое время был насельником архимандрит Иоанн Крестьянкин. В то время старцы встречались и среди белого духовенства. Например, протоиерей Николай Гурьянов подвизался на острове Залит и значительную часть жизни прослужил там в храме. Архимандрит Серафим Тяпочкин также служил на приходе в Белгородской области", — рассказывает протоиерей Максим Козлов.Традиция старчества жива в России и сегодня. Связано это с тем, говорят священнослужители, что люди стремятся к духовным наставникам, чьи слова не расходятся с делами, чьи мысли и поступки неразрывно связаны."Старчество — это пример монаха или священника, в котором благодатные дары явно проявляются. Люди верят этому человеку, поскольку он учит молитве не по книге: сам знает, как молиться. Он дает некое наставление, как жить, и сам живет в соответствии с ним. Это вызывает огромное доверие", — объясняет отец Максим.Важные критерииОднако сейчас доверием православных нередко пользуются. В Церкви есть и те, кто сам причисляет себя к старцам. Так было, например, на Урале: к схиигумену Сергию (Романову) приезжали со всей России, почитатели называли его "великим подвижником". Но на деле священнослужитель распространял среди прихожан мифы о коронавирусе и "электронном лагере Сатаны", конфликтовал со священноначалием РПЦ. В итоге его лишили сана, а затем отлучили от Церкви. Теперь духовного лидера судят по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.В Церкви такое называют младостарчеством — когда священник или монах думает, что достиг определенной духовной высоты, и злоупотребляет этим."Это смещение акцента — "мне это не дано, а я сам этого достиг" — искажает внутренний мир и духовную практику человека. Важно также понимать, что подлинный подвижник благочестия, как правило, выходил на это общественное служение не по собственному желанию, а по промыслу Божию: через разные жизненные обстоятельства или прямое указание свыше", — уточняет клирик.Есть и еще одно заблуждение. Многие полагают, что старец непременно должен быть прозорлив, то есть с сильно развитой интуицией."Сама по себе возможность видеть и оценивать необязательно свидетельствует о правильном внутреннем устроении человека, — отмечает отец Максим. — Достаточно прозорливы и опытные психологи. Прозорливость — это нечто, данное человеку, востребованному в общественном служении в Церкви, для пользы дела. Ведь главное — это душевная польза, которую старец приносит людям".По словам протоиерея, способность душеведения, глубокого понимания человека на основании короткой с ним встречи — одно из главных качеств опытного старца.
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ссср, федор достоевский, русская православная церковь, лев толстой (писатель), амвросий оптинский (александр гренков), возрождение, аналитика - религия и мировоззрение, урал, россия
08:00 23.10.2021 (обновлено: 08:12 23.10.2021)
 

"Многое уже сбылось". О чем старцы предупреждали Россию

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкСвято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь
Свято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В субботу православные чтут память преподобного Амвросия Оптинского — наиболее почитаемого русского старца. Старчество очень популярно в России: верующие обращаются к мудрым духовникам за помощью в личных делах и в надежде узнать будущее. Об этом уникальном феномене — в материале РИА Новости.

Духовник всея Руси

Во второй половине XIX века в России, пожалуй, не было более известного человека после государя. Придя в Оптину пустынь в 1839-м, простой монах Амвросий довольно быстро стал "духовником всея Руси". К нему приезжали паломники со всех концов империи, в том числе и очень значимые личности.
Например, в 1878-м обитель посетил Федор Достоевский. Именно с Амвросия он писал своего Зосиму в "Братьях Карамазовых". Годом ранее в монастырь наведался Лев Толстой. Встреча с ним, однако, была неоднозначной.
Достоверно не известно, о чем говорил писатель с монахом. Но служивший у Амвросия писарем иеромонах Климент (Зедергольм) привел некоторые слова старца: знаменитый литератор "много вреда принесет своим произвольным толкованием Евангелия". Так и случилось. В 1881-м автор "Войны и мира" опубликовал собственную версию Писания, за что его осуждает Церковь.
Преподобный Амвросий отличался удивительной прозорливостью. По свидетельствам современников, старец называл заходивших в его келью по имени, хотя видел их впервые. Говорил, кто они и откуда приехали.
Предрек преподобный и масштабные общественные катаклизмы. Задолго до Первой мировой войны и эпидемии гриппа (испанки) он сказал: "Будет война, и где пройдет она — там людей не будет! А перед тем Господь пошлет людям болезни, и они умрут".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАмвросий Оптинский
Амвросий Оптинский - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости
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Амвросий Оптинский
Пророчествовал старец и о России. "Великая Русь, — говорил он, — может стать еще больше. Ей нужно соединиться в союзе с соседними государствами и процветать". Но для этого "она должна хранить свое благочестие". Иначе, предупреждал святой, Россию и мир ждут невиданные катаклизмы.
Амвросий Оптинский оказал огромное влияние на многие поколения верующих. Но почитали при жизни не только его.

Тяга к подлинному

Фактически старчество зародилось в христианской Церкви с самого начала.
"Было два уровня авторитета: иерархической власти и харизматический, который связан не со статусом подвижника, а с его личными дарованиями. Старчество — это и есть феномен харизматического духовного авторитета в жизни Церкви", — объясняет председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Троице-Сергиева лавра
В разные эпохи это проявлялось по-разному. В Русской церкви были периоды как всплеска, так и падения популярности старцев. Например, в XIV веке со всей Руси люди стремились в Троицкую обитель — к преподобному Сергию Радонежскому. А спустя сто лет подобных центров притяжения уже не было.
"Возрождение старчества, — продолжает отец Максим, — скорее следует отнести к XIX столетию. Именно тогда его отметило религиозное сознание, а слово "старец" стало общеупотребительным. Духовный ренессанс был связан с преподобным Серафимом Саровским и некоторыми монастырями, прежде всего Оптиной пустынью".
Даже в годы гонений на веру — при советской власти — к "прозорливым батюшкам" все равно стекались толпы.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюди возле мужского монастыря в Оптиной пустыни в Калужской области
Люди возле мужского монастыря в Оптиной пустыни в Калужской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди возле мужского монастыря в Оптиной пустыни в Калужской области
"Мы знаем имена подвижников благочестия в XX веке, связанных с Глинской пустынью, Псково-Печерским монастырем. В последнем долгое время был насельником архимандрит Иоанн Крестьянкин. В то время старцы встречались и среди белого духовенства. Например, протоиерей Николай Гурьянов подвизался на острове Залит и значительную часть жизни прослужил там в храме. Архимандрит Серафим Тяпочкин также служил на приходе в Белгородской области", — рассказывает протоиерей Максим Козлов.
Традиция старчества жива в России и сегодня. Связано это с тем, говорят священнослужители, что люди стремятся к духовным наставникам, чьи слова не расходятся с делами, чьи мысли и поступки неразрывно связаны.
"Старчество — это пример монаха или священника, в котором благодатные дары явно проявляются. Люди верят этому человеку, поскольку он учит молитве не по книге: сам знает, как молиться. Он дает некое наставление, как жить, и сам живет в соответствии с ним. Это вызывает огромное доверие", — объясняет отец Максим.
© Фото : Свято-Елисаветинский женский монастырьПротоиерей Николай Гурьянов
Протоиерей Николай Гурьянов - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Свято-Елисаветинский женский монастырь
Протоиерей Николай Гурьянов

Важные критерии

Однако сейчас доверием православных нередко пользуются. В Церкви есть и те, кто сам причисляет себя к старцам. Так было, например, на Урале: к схиигумену Сергию (Романову) приезжали со всей России, почитатели называли его "великим подвижником". Но на деле священнослужитель распространял среди прихожан мифы о коронавирусе и "электронном лагере Сатаны", конфликтовал со священноначалием РПЦ. В итоге его лишили сана, а затем отлучили от Церкви. Теперь духовного лидера судят по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
В Церкви такое называют младостарчеством — когда священник или монах думает, что достиг определенной духовной высоты, и злоупотребляет этим.
"Это смещение акцента — "мне это не дано, а я сам этого достиг" — искажает внутренний мир и духовную практику человека. Важно также понимать, что подлинный подвижник благочестия, как правило, выходил на это общественное служение не по собственному желанию, а по промыслу Божию: через разные жизненные обстоятельства или прямое указание свыше", — уточняет клирик.
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Есть и еще одно заблуждение. Многие полагают, что старец непременно должен быть прозорлив, то есть с сильно развитой интуицией.
"Сама по себе возможность видеть и оценивать необязательно свидетельствует о правильном внутреннем устроении человека, — отмечает отец Максим. — Достаточно прозорливы и опытные психологи. Прозорливость — это нечто, данное человеку, востребованному в общественном служении в Церкви, для пользы дела. Ведь главное — это душевная польза, которую старец приносит людям".
По словам протоиерея, способность душеведения, глубокого понимания человека на основании короткой с ним встречи — одно из главных качеств опытного старца.
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