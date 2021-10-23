https://ria.ru/20211023/sistema-112-1755905469.html

В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи

В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи - РИА Новости, 23.10.2021

В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи

Переводчики иностранных языков и народов России с 2022 года будут входить в состав всех дежурных смен экстренных оперативных служб вызова по единому номеру... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:30

2021-10-23T03:30

2021-10-23T03:30

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Переводчики иностранных языков и народов России с 2022 года будут входить в состав всех дежурных смен экстренных оперативных служб вызова по единому номеру "112"; операторам также будут помогать психологи, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение единого номера "112" для вызова экстренных служб. Закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Благодаря этому в стране будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы.Закон дает определение системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (система-112). Также разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112.Как отмечается в документе, кроме того, могут привлекаться переводчики иностранных языков на договорной основе, в том числе для синхронного перевода."При поступлении вызова, требующего оказания дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру "112", оператор делает соответствующую отметку в УКИО и производит переадресацию вызова на специалиста психологической помощи, входящего в состав дежурной смены", - подчеркивается в документе.Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20211023/sistema-112-1755904198.html

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общество, москва, владимир путин, россия