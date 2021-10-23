https://ria.ru/20211023/sistema-112-1755904198.html

Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"

Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112" - РИА Новости, 23.10.2021

Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"

Резервные центры обработки вызовов системы-112 планируется создать во всех регионах России в целях дублирования основных функций головных центров и обеспечения... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T02:42

2021-10-23T02:42

2021-10-23T11:51

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Резервные центры обработки вызовов системы-112 планируется создать во всех регионах России в целях дублирования основных функций головных центров и обеспечения надежности их работы, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение единого номера "112" для вызова экстренных служб. Закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Благодаря этому в стране будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы.Закон дает определение системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (система-112). Также разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112.Как следует из проекта постановления правительства РФ "Об утверждении порядка взаимодействия сил и средств систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", резервные центры обработки вызовов будут дублировать в регионах страны функции центров обработки вызовов "в целях обеспечения надежности функционирования системы-112 в различных режимах работы".Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755898426.html

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общество, москва, владимир путин, россия