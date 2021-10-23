https://ria.ru/20211023/saratov-1755981512.html
Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"
Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой" - РИА Новости, 23.10.2021
Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"
Следователи начали проверку по факту гибели жителя Саратова в результате разрыва снаряда, который тот пытался распилить "болгаркой", сообщило региональное... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T23:11
2021-10-23T23:11
2021-10-23T23:11
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 23 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели жителя Саратова в результате разрыва снаряда, который тот пытался распилить "болгаркой", сообщило региональное управление СК РФ."По предварительным данным, 23 октября 2021 года в дневное время 56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения, расположенного по Ростовскому проезду Саратова, при помощи болгарки производил распил снаряда, в результате чего произошел его разрыв. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения и медики скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось. От полученных ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении.Следователи назначили судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия
Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"
Житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"