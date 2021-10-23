https://ria.ru/20211023/saratov-1755981512.html

Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"

Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой" - РИА Новости, 23.10.2021

Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"

Следователи начали проверку по факту гибели жителя Саратова в результате разрыва снаряда, который тот пытался распилить "болгаркой", сообщило региональное... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T23:11

2021-10-23T23:11

2021-10-23T23:11

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 23 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели жителя Саратова в результате разрыва снаряда, который тот пытался распилить "болгаркой", сообщило региональное управление СК РФ."По предварительным данным, 23 октября 2021 года в дневное время 56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения, расположенного по Ростовскому проезду Саратова, при помощи болгарки производил распил снаряда, в результате чего произошел его разрыв. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения и медики скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось. От полученных ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении.Следователи назначили судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

https://ria.ru/20210821/vzryv-1746690605.html

саратов

россия

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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия