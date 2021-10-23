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https://ria.ru/20211023/saakashvili-1755974941.html
Девушка Саакашвили обратилась к его жене
Девушка Саакашвили заявила, что его отношения с женой окончены - РИА Новости, 23.10.2021
Девушка Саакашвили обратилась к его жене
Украинская девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что его отношения с женой Сандрой Рулофс окончены. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T21:02
2021-10-23T21:02
в мире
михаил саакашвили
елизавета ясько
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Украинская девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что его отношения с женой Сандрой Рулофс окончены.Ясько ранее опубликовала видео, записанное до поездки Саакашвили в Грузию, на котором он признается, что у них отношения. Ясько призвала украинские и грузинские власти, а также ЕС и США защитить Саакашвили. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей."Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно. Мы много месяцев вместе", - сказала она в эфире "Пятого канала".Затем ведущая заметила, что Рулофс опубликовала ранее пост, в котором заявила, что для нее эта информация была сюрпризом."Этот вопрос уже нужно адресовать ей (Рулофс - ред.). Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании. Поэтому я не вижу здесь каких-то вещей, где нужно что-то договорить", - уточнила Ясько.Ведущая уточнила, идет ли речь об официальном разводе, но Ясько не дала однозначного ответа на этот вопрос."Слушайте, на этом видео говорится, что мы семья. Я думаю, что надо понимать из фактов… Мы же сознательные взрослые люди. Как по-другому можно говорить? У нас что, какое-то многоженство?", - сказала Ясько и подчеркнула, что они "честные люди".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211023/saakashvili-1755919172.html
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в мире, михаил саакашвили, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии
21:02 23.10.2021
 
Девушка Саакашвили заявила, что его отношения с женой окончены

Девушка Саакашвили Ясько заявила, что его отношения с женой окончены

© REUTERS / Irakli GedenidzeЕлизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили
Елизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Украинская девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что его отношения с женой Сандрой Рулофс окончены.
Ясько ранее опубликовала видео, записанное до поездки Саакашвили в Грузию, на котором он признается, что у них отношения. Ясько призвала украинские и грузинские власти, а также ЕС и США защитить Саакашвили. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.
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Вчера, 10:55
Саакашвили сделали переливание крови
"Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно. Мы много месяцев вместе", - сказала она в эфире "Пятого канала".
Затем ведущая заметила, что Рулофс опубликовала ранее пост, в котором заявила, что для нее эта информация была сюрпризом.
"Этот вопрос уже нужно адресовать ей (Рулофс - ред.). Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании. Поэтому я не вижу здесь каких-то вещей, где нужно что-то договорить", - уточнила Ясько.
Ведущая уточнила, идет ли речь об официальном разводе, но Ясько не дала однозначного ответа на этот вопрос.
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22 октября, 17:51
Саакашвили пообещал рассказать "всю правду обо всем" в суде
"Слушайте, на этом видео говорится, что мы семья. Я думаю, что надо понимать из фактов… Мы же сознательные взрослые люди. Как по-другому можно говорить? У нас что, какое-то многоженство?", - сказала Ясько и подчеркнула, что они "честные люди".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
 
В миреМихаил СаакашвилиЕлизавета ЯськоЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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