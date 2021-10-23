https://ria.ru/20211023/ryazan-1755954481.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за взрыва в Рязанской области

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за взрыва в Рязанской области - РИА Новости, 23.10.2021

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за взрыва в Рязанской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на заводе в Рязанской области, предстоятель Русской... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:37

2021-10-23T16:37

2021-10-23T16:37

происшествия

взрыв на территории рязанского завода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736846755_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_fa56a3fc3fec5d15684e2e1956ef37a0.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на заводе в Рязанской области, предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что власти области окажут поддержку семьям погибших и пострадавших."Глубокой печалью отозвалось в моем сердце известие о чрезвычайном происшествии на заводе, которое унесло жизни работников, трудившихся на производстве в цеху. Разделяя вместе со всеми вами скорбь от случившейся трагедии, выражаю надежду на то, что власти Рязанской области не оставят без поддержки и внимания семьи погибших", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном в субботу на официальном сайте РПЦ.Предстоятель РПЦ подчеркнул, что священнослужители Рязанской метрополии со своей стороны готовы оказать родственникам погибших "всю возможную духовную и пастырскую помощь".МЧС России ранее сообщило о пожаре на территории завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что, по состоянию на 16.30, в результате взрыва погибли 17 человек. Данную информацию также подтвердили в правительстве региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/ryazan-1755790346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, взрыв на территории рязанского завода