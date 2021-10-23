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Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука - РИА Новости, 23.10.2021
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве шестилетнего внука, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:13
2021-10-23T11:13
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве шестилетнего внука, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области."По данным следствия, 22 октября подозреваемый, находясь по месту своего жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему шестилетнему внуку множественные ножевые ранения... Мальчик скончался", - сказал он.Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное в отношении малолетнего" УК РФ. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы. Подозреваемый в настоящее время задержан.Прокуратура Ростовской области также организовала "проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего, соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних".
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
11:13 23.10.2021
 
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука

СК возбудил дело на жителя Ростова-на-дону по подозрению в убийстве шестилетнего внука

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве шестилетнего внука, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
"По данным следствия, 22 октября подозреваемый, находясь по месту своего жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему шестилетнему внуку множественные ножевые ранения... Мальчик скончался", - сказал он.
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Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное в отношении малолетнего" УК РФ. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы. Подозреваемый в настоящее время задержан.
Прокуратура Ростовской области также организовала "проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего, соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних".
 
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