https://ria.ru/20211023/reys-1755962831.html

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву - РИА Новости, 23.10.2021

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву

Посольство Российской Федерации в Туркмении организовало вывозной рейс из города Туркменабат (бывший Чарджоу) в Москву для 178 пассажиров, сообщает сайт... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T18:19

2021-10-23T18:19

2021-10-23T18:19

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здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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АШХАБАД, 23 окт - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Туркмении организовало вывозной рейс из города Туркменабат (бывший Чарджоу) в Москву для 178 пассажиров, сообщает сайт диппредставительства.Это 24-й вывозной рейс, организованный российским посольством с марта 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса было приостановлено регулярное авиасообщение с Туркменистаном. В среднем посольство России организует из Туркмении в Москву два вывозных рейса в месяц. В последний раз такой рейс был осуществлен 15 октября.Согласно официальным сообщениям, в Туркмении случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы. При этом в стране введен масочный режим и ряд ограничений на работу торговли, сферы обслуживания, транспорта и т.д.

https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754545264.html

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россия

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туркмения, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19