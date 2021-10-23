https://ria.ru/20211023/reys-1755962831.html
Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву
Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву - РИА Новости, 23.10.2021
Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву
Посольство Российской Федерации в Туркмении организовало вывозной рейс из города Туркменабат (бывший Чарджоу) в Москву для 178 пассажиров, сообщает сайт... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T18:19
2021-10-23T18:19
2021-10-23T18:19
распространение коронавируса
туркмения
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/74/1555487448_0:65:3412:1984_1920x0_80_0_0_8a37e598dca56a973ece5ce702c924c3.jpg
АШХАБАД, 23 окт - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Туркмении организовало вывозной рейс из города Туркменабат (бывший Чарджоу) в Москву для 178 пассажиров, сообщает сайт диппредставительства.Это 24-й вывозной рейс, организованный российским посольством с марта 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса было приостановлено регулярное авиасообщение с Туркменистаном. В среднем посольство России организует из Туркмении в Москву два вывозных рейса в месяц. В последний раз такой рейс был осуществлен 15 октября.Согласно официальным сообщениям, в Туркмении случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы. При этом в стране введен масочный режим и ряд ограничений на работу торговли, сферы обслуживания, транспорта и т.д.
https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754545264.html
туркмения
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/74/1555487448_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56af7264953d174db83ef3d707fd82a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву
Посольство России в Туркмении организовало вывозной авиарейс в Москву для 178 пассажиров