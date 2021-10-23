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Четыре подземных пешеходных перехода отремонтировали в Москве
Четыре подземных пешеходных перехода отремонтировали в Москве - РИА Новости, 25.10.2021
Четыре подземных пешеходных перехода отремонтировали в Москве
Четыре подземных пешеходных перехода отремонтировали в этом году на юге и юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-23T11:45
2021-10-23T11:45
2021-10-25T15:37
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Четыре подземных пешеходных перехода отремонтировали в этом году на юге и юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Четыре подземных пешеходных перехода отремонтировали в этом году. Работы выполнили на: 5-ом Донском проезде, д. 23, соор. 1, ЮАО, Пролетарском проспекте д. 10, соор. 1, ЮАО, Ленинском проспекте д. 121/1, ЮЗАО, Новочёремушкинской улице, д.66, соор.1, ЮЗАО", - говорится в сообщении.Отмечается, что общая площадь отремонтированных объектов – почти 2,3 тысячи квадратных метров."Что сделано: заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления, отремонтировали служебные помещения. На время работ сооружения полностью не перекрывали – часть всегда была открыта для пешеходов", - уточняется в сообщении.Дополняется, что всего до конца года будут отремонтированы 14 подземных пешеходных переходов столицы.
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москва, ремонт, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Четыре подземных пешеходных перехода отремонтировали в этом году на юге и юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Четыре подземных пешеходных перехода отремонтировали в этом году. Работы выполнили на: 5-ом Донском проезде, д. 23, соор. 1, ЮАО, Пролетарском проспекте д. 10, соор. 1, ЮАО, Ленинском проспекте д. 121/1, ЮЗАО, Новочёремушкинской улице, д.66, соор.1, ЮЗАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь отремонтированных объектов – почти 2,3 тысячи квадратных метров.
"Что сделано: заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления, отремонтировали служебные помещения. На время работ сооружения полностью не перекрывали – часть всегда была открыта для пешеходов", - уточняется в сообщении.
Дополняется, что всего до конца года будут отремонтированы 14 подземных пешеходных переходов столицы.