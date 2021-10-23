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МИД прокомментировал "высылку" российских дипломатов из Приштины
МИД прокомментировал "высылку" российских дипломатов из Приштины - РИА Новости, 23.10.2021
МИД прокомментировал "высылку" российских дипломатов из Приштины
Действия Приштины в отношении российских дипломатов не влекут за собой последствий для их правового статуса: они аккредитованы при Миссии ООН в Косово, заявила... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T18:29
2021-10-23T21:02
в мире
приштина
оон
косово
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Действия Приштины в отношении российских дипломатов не влекут за собой последствий для их правового статуса: они аккредитованы при Миссии ООН в Косово, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.Накануне президент самопровозглашенного Косова Вьоса Османи сообщила в соцсетях, что высылает двух присутствующих в Приштине российских представителей. Она объяснила это тем, что их действия угрожают национальной безопасности и конституционному порядку."В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства", — отметила Захарова.Она также призвала МООНК в рамках своих полномочий обеспечить безопасность персонала российской канцелярии в Приштине."Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии", — сказала представитель МИД.В северной части региона, где проживают преимущественно сербы, 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жители блокировали несколько улиц, после чего полиция провела рейд по местным аптекам и торговым точкам. Туда также прибыло спецподразделение ROSU.После этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в регионе деградирует, и добавил, что это происходит из-за отсутствия реакции Запада и его поддержки Приштины.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/prishtina-1755875626.html
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в мире, приштина, оон, косово, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
18:29 23.10.2021 (обновлено: 21:02 23.10.2021)
 
МИД прокомментировал "высылку" российских дипломатов из Приштины

МИД: действия Приштины не отразятся на правовом статусе российских дипломатов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Действия Приштины в отношении российских дипломатов не влекут за собой последствий для их правового статуса: они аккредитованы при Миссии ООН в Косово, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.
Накануне президент самопровозглашенного Косова Вьоса Османи сообщила в соцсетях, что высылает двух присутствующих в Приштине российских представителей. Она объяснила это тем, что их действия угрожают национальной безопасности и конституционному порядку.
"В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства", — отметила Захарова.
Она также призвала МООНК в рамках своих полномочий обеспечить безопасность персонала российской канцелярии в Приштине.
"Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии", — сказала представитель МИД.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 20:08Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему дипломатов РФ высылают из Приштины
В северной части региона, где проживают преимущественно сербы, 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жители блокировали несколько улиц, после чего полиция провела рейд по местным аптекам и торговым точкам. Туда также прибыло спецподразделение ROSU.
После этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в регионе деградирует, и добавил, что это происходит из-за отсутствия реакции Запада и его поддержки Приштины.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 19:25
Посольство России в Сербии не признало решение Косово о высылке дипломатов
 
В миреПриштинаООНКосовоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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