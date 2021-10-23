18:29 23.10.2021 (обновлено: 21:02 23.10.2021)
МИД прокомментировал "высылку" российских дипломатов из Приштины
МИД: действия Приштины не отразятся на правовом статусе российских дипломатов
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Действия Приштины в отношении российских дипломатов не влекут за собой последствий для их правового статуса: они аккредитованы при Миссии ООН в Косово, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.
Накануне президент самопровозглашенного Косова Вьоса Османи сообщила в соцсетях, что высылает двух присутствующих в Приштине российских представителей. Она объяснила это тем, что их действия угрожают национальной безопасности и конституционному порядку.
"В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства", — отметила Захарова.
Она также призвала МООНК в рамках своих полномочий обеспечить безопасность персонала российской канцелярии в Приштине.
"Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии", — сказала представитель МИД.
В северной части региона, где проживают преимущественно сербы, 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жители блокировали несколько улиц, после чего полиция провела рейд по местным аптекам и торговым точкам. Туда также прибыло спецподразделение ROSU.
После этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в регионе деградирует, и добавил, что это происходит из-за отсутствия реакции Запада и его поддержки Приштины.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.