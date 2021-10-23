https://ria.ru/20211023/premiya-1755908880.html

Липецкая область получила премию "Агроинвестор года"

Липецкая область получила премию "Агроинвестор года" - РИА Новости, 23.10.2021

Липецкая область получила премию "Агроинвестор года"

Липецкая область стала победителем второй ежегодной Национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия "Агроинвестор года" в номинации "Выбор... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T07:29

2021-10-23T07:29

2021-10-23T07:33

липецкая область

экономика

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Липецкая область стала победителем второй ежегодной Национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия "Агроинвестор года" в номинации "Выбор редакции: регион №1 по стабильности развития АПК", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, для выявления лучших экспертный совет премии и редакция проекта "Агроинвестор" анализировали данные регионов по развитию сельскохозяйственного сектора за последние пять лет. Учитывались показатели объёма инвестиций в сельское хозяйство, динамика роста сельхозпроизводства, показатели по посевным площадям, рост энергомощностей и объёмов внесения минеральных удобрений."Это - заслуженная награда. Агропромышленный комплекс – один из наиболее технологичных и инновационных секторов экономики региона", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211013/medali-1754350155.html

липецк

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экономика, липецк, игорь артамонов