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Липецкая область получила премию "Агроинвестор года"
Липецкая область получила премию "Агроинвестор года" - РИА Новости, 23.10.2021
Липецкая область получила премию "Агроинвестор года"
Липецкая область стала победителем второй ежегодной Национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия "Агроинвестор года" в номинации "Выбор... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T07:29
2021-10-23T07:29
2021-10-23T07:33
липецкая область
экономика
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Липецкая область стала победителем второй ежегодной Национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия "Агроинвестор года" в номинации "Выбор редакции: регион №1 по стабильности развития АПК", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, для выявления лучших экспертный совет премии и редакция проекта "Агроинвестор" анализировали данные регионов по развитию сельскохозяйственного сектора за последние пять лет. Учитывались показатели объёма инвестиций в сельское хозяйство, динамика роста сельхозпроизводства, показатели по посевным площадям, рост энергомощностей и объёмов внесения минеральных удобрений."Это - заслуженная награда. Агропромышленный комплекс – один из наиболее технологичных и инновационных секторов экономики региона", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211013/medali-1754350155.html
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экономика, липецк, игорь артамонов