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В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 23.10.2021
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей погибли на пожаре в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:33
2021-10-23T11:33
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Двое детей погибли на пожаре в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.По данным ведомства, 22 октября 2021 года вечером загорелся частный жилой дом в поселке Нижняя Талица Очерского городского округа Пермского края. Во время пожара в доме находились двое детей 2018 и 2020 годов рождения, спасти которых не удалось."По факту гибели во время пожара двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы, уточнили в ведомстве.
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:33 23.10.2021
 
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме

В поселке Нижняя Талица двое детей погибли при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Двое детей погибли на пожаре в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, 22 октября 2021 года вечером загорелся частный жилой дом в поселке Нижняя Талица Очерского городского округа Пермского края. Во время пожара в доме находились двое детей 2018 и 2020 годов рождения, спасти которых не удалось.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
04:54
В здании правительства Красноярского края произошел пожар
"По факту гибели во время пожара двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы, уточнили в ведомстве.
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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