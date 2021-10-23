https://ria.ru/20211023/pozhar-1755922924.html

В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 23.10.2021

В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме

Двое детей погибли на пожаре в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:33

2021-10-23T11:33

2021-10-23T11:33

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Двое детей погибли на пожаре в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.По данным ведомства, 22 октября 2021 года вечером загорелся частный жилой дом в поселке Нижняя Талица Очерского городского округа Пермского края. Во время пожара в доме находились двое детей 2018 и 2020 годов рождения, спасти которых не удалось."По факту гибели во время пожара двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20211023/pozhar-1755906668.html

пермский край

россия

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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия