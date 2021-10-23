https://ria.ru/20211023/pozhar-1755906668.html
В здании правительства Красноярского края произошел пожар
В здании правительства Красноярского края произошел пожар - РИА Новости, 23.10.2021
В здании правительства Красноярского края произошел пожар
Пожар произошел в здании правительства Красноярского края, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T04:54
2021-10-23T04:54
2021-10-23T08:02
происшествия
красноярск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Пожар произошел в здании правительства Красноярского края, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В ведомстве уточнили, что пожар произошел по адресу проспект Мира, 110. Всего на тушение пожара привлекалось 92 человека и 31 единица техники.Позднее пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что пожар был ликвидирован."В 9.25 (5.25 мск - ред.) пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров", - говорится в сообщении.Всего на тушение пожара привлекалось 92 человека, 31 единица техники.
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происшествия, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:54 23.10.2021 (обновлено: 08:02 23.10.2021)
В здании правительства Красноярского края произошел пожар
В здании правительства Красноярского края произошел пожар, пострадавших нет